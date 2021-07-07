Вклад в развитие туризма в Мангистау: АО «МРЭК» успешно реализует инвестиционную программу

- До конца июля завершится строительство двухцепной воздушной линии электропередачи. Три километра в северном направлении и 7,3 километра в южном направлении до базы отдыха «Алау». В ходе работ смонтировано 256 опор. Для безопасности птиц на воздушных линиях установлены современные защитные устройства. Кроме того, учитывая приоритеты развития туристического кластера в регионе, АО «МРЭК» планирует строительство новой подстанции с трансформаторами 2х25МВА и воздушной линий 110кВ протяженностью 6 км в районе Теплого пляжа. Проведенные нами работы дадут возможность увеличить мощность потребления и обеспечат надежным электроснабжением существующих потребителей, а также дадут возможность подключения новых объектов, — сказал заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению АО «МРЭК» Айдын Карменов.

Учитывая устойчивую тенденцию увеличения потребности в электроэнергии, АО «МРЭК» на системной основе наращивает свои энергомощности.Каждый год АО «МРЭК» ведёт строительство и активную модернизацию своих энергетических объектов. Работы по повышению надежности оборудования проводятся в рамках утверждённой Инвестиционной программы.В июле текущего года энергетики АО «МРЭК» завершат строительство двухцепной воздушной линии электропередачи (ЛЭП-10кВ) протяженностью 10,3 км в районе Тёплого пляжа Актау.- ПС 110/10 кВ - база-отдыха» в районе Тёплого пляжа Актау;- ГПП-35/10кВ - в селе Шетпе;- ПС 110/10кВ - ГПП-2Г в городе Актау.Реализация вышеуказанных мероприятий позволит увеличить трансформаторную мощность, снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание, увеличить пропускную способность линий, повысить надежность и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей области.Напомним, 12 ноября 2019 года в целях развития туризма Мангистауской области между АО «МРЭК» и областным акиматом был заключен меморандум о сотрудничестве. В рамках меморандума АО «МРЭК» успешно завершило строительство ЛЭП-10кВ (двухцепной воздушной линии электропередачи) протяженностью 10,5 км с заменой силовых трансформаторов 1х2,5 МВА на 2х16 МВА на подстанции база отдыха в районе Тёплого пляжа и до гостиничного комплекса «Rixos Aktau».