АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимном сотрудничестве с Tech Garden

- Меморандум направлен на внедрение инноваций в области Цифровой энергетики на активах АО «МРЭК». Внедрение инновационных технологий на энергообъектах АО «МРЭК» будет способствовать повышению эффективности работы предприятия и улучшению качества оказания услуг, - сказал председатель правления АО «МРЭК» Айдар Махамбет.

Стратегический документ был подписан председателем правления АО «МРЭК» Айдаром Махамбет и генеральным директором АКФ «ПИТ» Аскаром Сембиным.Стороны договорились о взаимодействии и развитии эффективного сотрудничества в рамках осуществления мероприятий по корпоративным инновациям для внедрения элементов «Индустрия 4.0. на энергетических объектах АО «МРЭК».Целями настоящего меморандума являются:- Информационный обмен по направлениям сотрудничества Сторон, а также по возможным мерам государственной поддержки проектов Индустрия 4.0.;- Обмен лучшими практиками по направлениям сотрудничества;- Использование результатов интеллектуальной деятельности;- Проведение совместных мероприятий, направленных на развитие сотрудничества Сторон.АО «МРЭК» является крупнейшей компанией в Мангистауской области, сосредоточенной на передаче и распределении электрической энергии в данном регионе. Многолетняя история развития АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» берёт своё начало в 1966 году, когда было образовано Мангышлакское предприятие электрических сетей в составе объединения «Казахстаннефть». За более полусотни лет трудовым коллективом предприятия проделана поистине неоценимая работа по комплексной электрификации Мангистауской области.АКФ «ПИТ», действующий под брендом Tech Garden, учреждён правительством Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность согласно закону «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий» и развивает технологическую платформу «Индустрия 4.0.», тем самым объединяя более 300 субъектов индустриально-инновационной, научно-исследовательской и образовательной деятельности в Казахстане.