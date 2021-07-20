Как не поправиться на карантине: Четыре совета для похудения и поддержания формы

Малоподвижный образ жизни и постоянный доступ к холодильнику — неизменные спутники тех, кто пребывает на карантине или работает удалённо. Как сохранить фигуру, когда фитнес-центры закрыты, а большую часть времени приходится проводить за компьютером? Эксперты «Е-каталог» собрали несколько советов, которые помогут оставаться в форме или даже похудеть. Безопасные помощники в похудении
Индустрия спортивного питания предлагает жиросжигатели, которые способны помочь в снижении массы и построении рельефного тела. Однако стоит помнить, что без физической нагрузки и дефицита калорий эффективность приёма пищевых добавок будет стремиться к нулю. Наряду с лёгкими жиросжигателями, которые только «подстёгивают» организм к похудению, предлагаются и комплексные решения. Сравнение цен в каталоге
— верный способ подобрать подходящий товар с минимальными затратами времени и усилий.
В пищевые добавки могут входить натуральные экстракты и природные энергетики, L-карнитин, который ускоряет расщепление жиров, холин, аминокислоты и комплекс витаминов, как в жидком жиросжигателе BioTech Thermo Drine Liquid. На рынке представлены и продукты, где в качестве основных компонентов выступают кофеин, йохимбин и синефрин (Nutrex Lipo-6 Black Ultra Concentrate). Эти вещества активизируют обменные процессы и повышают общие энергозатраты организма.Правильное питание
От постоянного сидения дома люди скучают, начинают бегать к холодильнику и полке со сладостями. Частые перекусы неизбежно приводят к набору веса. Во время карантина, да и не только, правильное питание — залог сохранения фигуры. Чтобы не скатиться в «кусочничество», включайте самоконтроль. Для начала стоит чётко определить время приёма пищи. Не стоит отказываться от полноценного завтрака, обеда и ужина. Рядом с рабочим местом поставьте стакан с водой как альтернативу конфетам и бутербродам. Не принимайте пищу, пока не почувствуете физический голод. Что касается рациона, обогатите его зеленью и свежими овощами, минимизируйте присутствие в меню сдобы и сахаросодержащих продуктов, не отказывайтесь от рыбы и мяса.Физическая нагрузка
Придерживаться активного образа жизни во время карантина помогут домашние тренажёры и спортивный инвентарь. Универсальное предложение для дома — эллипсоид или орбитрек. Тренажёр объединяет сразу несколько видов кардионагрузок, совмещая функции степпера, велотренажёра и беговой дорожки. Во время занятий на эллипсоиде основная нагрузка приходится на ноги и ягодицы, однако верхний плечевой пояс и пресс тоже активно задействуются.
Для силовых и тонизирующих тренировок всех групп мышц отлично подойдёт фитбол. Мяч поможет проработать мышцы груди и спины. Во многих упражнениях он заменяет скамью, а подвижность снаряда увеличивает нагрузку и расход энергии.Создавайте активность искусственно
Не упускайте возможность проводить время в движении. Даже в масштабах квартиры можно найти различные способы быть активным. Совмещайте рутинную работу по дому с танцами, например. Мойте полы без помощи швабры, гладьте бельё, пританцовывая, чаще натирайте зеркала и окна, наведите порядок в шкафу или кладовке.
Не забывайте устраивать небольшие перерывы во время работы за компьютером. Тратьте это время не на перекусы, а на 5-минутную разминку.
Обязательно ходите пешком, даже в магазин. Если супермаркет находится близко, устраивайте ежедневные вечерние прогулки в парке или у водоёма.На правах рекламы