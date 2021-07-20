«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 20 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.19 KZT
  • €1 = 503.14 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Как не поправиться на карантине: Четыре совета для похудения и поддержания формы

Просмотров:273 Опубликовано: Сегодня, 15:41
Как не поправиться на карантине: Четыре совета для похудения и поддержания формы
Как не поправиться на карантине
Малоподвижный образ жизни и постоянный доступ к холодильнику — неизменные спутники тех, кто пребывает на карантине или работает удалённо. Как сохранить фигуру, когда фитнес-центры закрыты, а большую часть времени приходится проводить за компьютером? Эксперты «Е-каталог» собрали несколько советов, которые помогут оставаться в форме или даже похудеть.

Безопасные помощники в похудении

Индустрия спортивного питания предлагает жиросжигатели, которые способны помочь в снижении массы и построении рельефного тела. Однако стоит помнить, что без физической нагрузки и дефицита калорий эффективность приёма пищевых добавок будет стремиться к нулю. Наряду с лёгкими жиросжигателями, которые только «подстёгивают» организм к похудению, предлагаются и комплексные решения. Сравнение цен в каталоге — верный способ подобрать подходящий товар с минимальными затратами времени и усилий.

В пищевые добавки могут входить натуральные экстракты и природные энергетики, L-карнитин, который ускоряет расщепление жиров, холин, аминокислоты и комплекс витаминов, как в жидком жиросжигателе BioTech Thermo Drine Liquid. На рынке представлены и продукты, где в качестве основных компонентов выступают кофеин, йохимбин и синефрин (Nutrex Lipo-6 Black Ultra Concentrate). Эти вещества активизируют обменные процессы и повышают общие энергозатраты организма.

Правильное питание

От постоянного сидения дома люди скучают, начинают бегать к холодильнику и полке со сладостями. Частые перекусы неизбежно приводят к набору веса. Во время карантина, да и не только, правильное питание — залог сохранения фигуры. Чтобы не скатиться в «кусочничество», включайте самоконтроль. Для начала стоит чётко определить время приёма пищи. Не стоит отказываться от полноценного завтрака, обеда и ужина. Рядом с рабочим местом поставьте стакан с водой как альтернативу конфетам и бутербродам. Не принимайте пищу, пока не почувствуете физический голод. Что касается рациона, обогатите его зеленью и свежими овощами, минимизируйте присутствие в меню сдобы и сахаросодержащих продуктов, не отказывайтесь от рыбы и мяса.

Физическая нагрузка

Придерживаться активного образа жизни во время карантина помогут домашние тренажёры и спортивный инвентарь. Универсальное предложение для дома — эллипсоид или орбитрек. Тренажёр объединяет сразу несколько видов кардионагрузок, совмещая функции степпера, велотренажёра и беговой дорожки. Во время занятий на эллипсоиде основная нагрузка приходится на ноги и ягодицы, однако верхний плечевой пояс и пресс тоже активно задействуются.

Для силовых и тонизирующих тренировок всех групп мышц отлично подойдёт фитбол. Мяч поможет проработать мышцы груди и спины. Во многих упражнениях он заменяет скамью, а подвижность снаряда увеличивает нагрузку и расход энергии.

Создавайте активность искусственно

Не упускайте возможность проводить время в движении. Даже в масштабах квартиры можно найти различные способы быть активным. Совмещайте рутинную работу по дому с танцами, например. Мойте полы без помощи швабры, гладьте бельё, пританцовывая, чаще натирайте зеркала и окна, наведите порядок в шкафу или кладовке.

Не забывайте устраивать небольшие перерывы во время работы за компьютером. Тратьте это время не на перекусы, а на 5-минутную разминку.

Обязательно ходите пешком, даже в магазин. Если супермаркет находится близко, устраивайте ежедневные вечерние прогулки в парке или у водоёма.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика