Какие сферы обрабатывающей промышленности активно развиваются

«Как мы видим, предприятия, получившие государственную поддержку, демонстрируют очень высокие результаты по социально-экономическому эффекту. Такие показатели как выпуск продукции, создание и сохранение рабочих мест показывают положительную динамику», - считает Председатель Правления Фонда "Даму", Гаухар Бурибаева.

Обрабатывающая промышленность Казахстана в кризисный период продемонстрировала рост 3,9%. Впервые за 10 лет доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны составила 13%, сравнявшись с горнорудным сектором (12,4%).Согласно актуальным данным за 2020 год доля обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана составила 13%. А доля обработанной продукции в экспорте Казахстана равна 29%.Если рассмотреть период, начиная с 2016 года по настоящее время, то видно, что доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны в 2020 году выросла на 1,7 п.п., с 11,3% до 13,0%.Доля экспорта обработанной продукции Казахстана с 2012 года выросла на 6 п.п. и в 2020 году достигла 29%.Теперь хотели бы более детально остановиться на регионах Казахстана, которые обеспечивают экспорт обработанной продукции. Драйверами по экспорту обработанной продукции являются Карагандинская, Павлодарская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская область, а также Нур-Султан и Алматы. Эти шесть регионов обеспечивают 78% от общей экспортной выручки обработанной продукции РК. Данные приведены в диаграмме:В разрезе отраслей лидирующими по доле от общего выпуска обрабатывающей промышленности являются металлургическая промышленность - 42,9%, продукты питания – 14,8%, машиностроение – 12,7%. Общий удельный вес данных отраслей равен 70,4%.В целом разбивку по отраслям можно посмотреть в нижеприведенной таблице (в %; данные за 2019 г., за 2020 г. данные отсутствуют):В результате анализа Фонд «Даму» выявил 7 перспективных отраслей, которые в течение последних 4 лет показывают рост в индексе физического объема продукции. Среди них производствоРост сферы фармацевтики в 2020 году объясняется началом пандемии коронавирусной инфекции. В свою очередь в 2020 году сектор автотранспорта показал рост благодаря мерам государственного стимулирования отечественного автопрома. Стабильный рост за 4 года сфер производства напитков, бумаги, обработки кожаных и деревянных изделий объясняется повышением потребительского спроса и демографическим приростом населения. Мы считаем, что данные сферы нужно и дальше развивать.Несмотря что на то, что количество действующих субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности составляет всего 44,5 тысяч предприятий, с долей 3,3% от общего количества МСБ, данные предприятия обеспечивают работой 7,9% или 272,5 тыс. человек, занятых в секторе МСБ. Нужно отдельно отметить, что доля обрабатывающей промышленности в общем выпуске продукции МСБ составила 12,3% или порядка 4 трлн тенге. Несмотря на небольшое количество предприятий по этому параметру предприятия сферы обрабатывающей промышленности занимают третье место в выпуске продукции всего МСБ Казахстана.Из этого напрашивается вывод, что обрабатывающая промышленность обеспечивает выпуск конечной продукции и вносит вклад в импортозамещение.Поэтому Правительство Казахстана уделяет большое внимание поддержке обрабатывающей промышленности. Ряд государственных программ такие как «Дорожная карта бизнеса 2025», Экономика простых вещей (механизм кредитования приоритетных проектов), Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности (Программа «Өндіріс») направлены на это.Для увеличения доли обрабатывающей сферы в секторе МСБ, Правительство РК через Фонд «Даму» оказывает постоянную финансовую поддержку предпринимателям путем льготного финансирования, субсидирования части процентной ставки и гарантирования кредитов. С 2007 по 2020 гг. Фондом поддержано порядка 16 тыс. проектов на сумму кредитов 2,8 трлн тенге в сфере обрабатывающей промышленности:• по субсидированию 5 355 проектов на сумму кредитов 1 569 млрд тенге;• по гарантированию 3 409 проектов на сумму 203 млрд тенге;• по льготному финансированию 7 230 заемщиков на сумму 1 062 млрд тенге.За 2019 год предприятиями, поддержанными в рамках программ Фонда, выпущено продукции на сумму 3,9 трлн тенге (32% - было обеспечено средними, 31% - микро и малыми предприятиями). Доля участников программ Фонда в общем выпуске продукции МСБ в обрабатывающей промышленности сложилась на уровне 61%. Если общий объем производимой продукции представителями МСБ составляет 4 трлн тенге, то клиенты Фонда производят продукции на 2,4 трлн тенге что составляет 60% от общего объема.За 2019 год предприятиями, поддержанными в рамках финансовых программ Фонда (7 004 ед.) в обрабатывающей промышленности было уплачено налогов на общую сумму 228 млрд тенге. Из них 36% налогов было обеспечено крупными предприятиями, 32% - средними, 32% - микро и малыми предприятиями.На предприятиях, поддержанных в рамках финансовых программ Фонда (4 036 ед.) было занято 116,6 тыс. человек. 76% рабочих мест были обеспечены микро и малыми предприятиями, 19% - средними, 5% - крупными. При этом необходимо отметить, что доля участников программ Фонда в общей занятости МСБ обрабатывающей промышленности сложилась на уровне 40% (110,2 тыс. рабочих мест – клиенты Фонда, 272,5 тыс. – общее количество занятых в обрабатывающей промышленности МСБ).В Казахстане необходимы дополнительные меры государственной и негосударственной поддержки сектора обрабатывающей промышленности (инвестирование, кредитование, программы поддержки аналогичные ЭПВ, новые программы (инвестиционная премия, налоговые стимулы, инфраструктурная поддержка и т.д.) которые позволят еще больше развивать обрабатывающую промышленность, так как у этой отрасли большой потенциал. В совокупности поддержка обрабатывающей промышленности повлияет на увеличение ее доли в ВВП и экспорта обработанной продукции, и ее качества в виду высокой конкуренции предприятий на рынке, продукция обрабатывающей промышленности имеет высокую добавленную стоимость.Кроме того, обрабатывающая промышленность оказывает мультипликативный эффект на экономику за счет появления новых продуктов, рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, развития смежных отраслей, в том числе транспорта и складирования, услуг сервисных компаний, например, легкой промышленности. Обеспечит ускорение процесса импортозамещения и увеличит объемы сбыта местных производителей сырья.