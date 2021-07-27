Как обогатить витаминами свой обычный рацион для большей полезности?

Вопросы правильного питания сегодня заботят многих: они волнуют и тех, кто страдает от каких-либо заболеваний и ведёт здоровый образ жизни, чтобы избавиться от недугов, и тех, кто просто заботиться о своём здоровье и не хочет употреблять вредную пищу. Сделать рацион правильного питания ещё более полезным и насыщенным витаминами и микроэлементами позволят натуральные добавки. Отличным выбором для тех, кто внимателен к рациону станут натуральные семена чиа
, богатые полезными веществами.Что представляют собой семена чиа?
Чиа – экзотическое растение из Латинской Америки, подарившее человеку один из полезнейших продуктов – семена, богатые ценными витаминами и минералами. Они представляют собой небольшие круглые сферические зернышки, которые бывают разных цветов: чёрного и белого, серого и коричневого. Семена данного растения являются полноценным продуктом питания, который можно употреблять в пищу в сыром виде или добавлять в блюда, требующие термической обработки. Следует заметить, что при размачивании в воде семена разбухают и сильно увеличиваются в размере, что позволяет готовить из них различные смузи, пудинги, соусы и множество других модных блюд и добавок. Важно, что такой продукт питания является натуральным и не содержит в себе никаких вредных веществ и добавок. Конечно, если приобретать качественные семена чиа, выращенные в экологически чистых регионах. Многие поклонники здорового питания приобретают проверенные семена чиа в специализированном интернет магазине американских эко-продуктов Qwintry.Store, где на каждую позицию имеются сертификаты и гарантия качества.Чем полезны блюда с семенами чиа?
Семена чиа как основа для блюд или полезная добавка к привычному рациону несут в себе много пользы для организма и способны мощно заряжать нас жизненной энергией. Данный продукт богат на растительные жиры, а также является поставщиком необходимых для организма белков. Витамины группы В и Р, а также А, С и Е служат для организма детей и взрослых необходимыми инструментами поддержания здоровья и жизненных энергетических сил. Семена чиа также могут похвастаться богатым содержанием ценных макро- и микроэлементов. В частности, в них содержится кальций и калий, фосфор, магний и цинк. Натуральная клетчатка в семенах растения способствует улучшению работы кишечника и стимулирует лучшую всасываемость питательных веществ во время переваривания пищи в ЖКТ. Приобрести экологически чистые семена чиа можно в интернет магазине qwintry.store, где представлены эксклюзивные американские продукты класса органик, которых нет в России и других странах постсоветского пространства.На правах рекламы