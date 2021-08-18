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(У) Дачный август

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 14:58
(У) Дачный август
Аккумуляторные кусторезы Greenworks
Август – для всех нас месяц, завершающий долгожданное лето. Но есть категория людей, для которых август сопровождается новой волной сезонных работ – дачники. Они загодя планируют порядок проведения работ, готовят инструментарий и выкраивают время для того, чтобы подготовить свои участки к осени и зиме. И неважно, выращиваются ли на придомовой территории овощи и фрукты, или двор украшен лишь цветами.

После того, как собран урожай, а некоторые цветы отцвели положенный срок, растениям и деревьям требуется обрезка. Она осуществляется для того, чтобы все плодоносящие и цветущие «экспонаты» дачного участка смогли пережить холода и дали плоды предстоящей весной. Процесс обрезки и подготовки довольно трудоёмкий, особенно, если под рукой нет специального оборудования. Однако игнорировать обрезку нельзя.

Причины для обрезки:
- поддержание здоровья растения;
- удаление отмирающих или больных частей;
- удаление пересекающихся и трущихся друг об друга ветвей и стеблей;
- обеспечение достаточной циркуляции воздуха внутри растения.

(У) Дачный август


Таким образом, именно в августе обрезка выходит на передний план. Необходимо точно подгадать время, чтобы не навредить своему саду-огороду. Желательно делать обрезку после того, как деревья и кустарники сбросили часть листвы, но, когда дело касается фруктовых деревьев, лучше не ждать сезона дождей, потому что их обрезка может спровоцировать бактериальные заболевания и отмирание веток.

Также конец августа отлично подходит для прореживания растений, удаления излишней густоты по центру и верхам кроны. Такой процесс обеспечит хорошую циркуляцию воздуха, и позволит солнечному свету беспрепятственно проникать в деревья.

(У) Дачный август


Необходимый инструментарий для подобного рода задач укладывается в три позиции: кусторезы, высоторезы, цепные пилы.
Необходимо позаботиться о качестве оборудования, потому что именно оно – залог быстрого и лёгкого процесса обрезки.

Аккумуляторные кусторезы Greenworks обладают рядом функциональных преимуществ. К примеру, штанговый кусторез Greenworks G40PHA имеет алмазную заточку лезвия длиной 51 см, что обеспечивает более точную и быструю обрезку. Также эта модель обладает лёгким весом, низким уровнем шума и вибрации. Максимальная длина кустореза – 300 см, что позволит осуществлять обрезку высоких кустарников, не прибегая к использованию лестницы.

(У) Дачный август


Для обрезки толстых ветвей на высоте поможет аккумуляторный высоторез Greenworks G40PSF. Наличие трёх частей штанги дают возможность собрать высоторез под конкретные цели. Он удобен в использовании, имеет лёгкий вес и безопасен благодаря специальному предохранителю от случайного включения.
Ещё один необходимый инструмент для дачника – цепная пила. С помощью неё можно срубить старое дерево, избавиться от толстых корней над почвой или удалить максимально толстые ветви.

Аккумуляторная цепная пила Greenworks GD40CS18 идеально справляется с поставленными задачами. Модель небольшая, достаточно лёгкая и может работать автономно продолжительное время и совершить до 110 спилов на 1 заряде аккумулятора 4 А/ч. Масляный бачок для смазки цепи имеет прозрачный корпус, что помогает следить за уровнем масла. А безопасность использования обеспечивает предохранитель включения и механический тормоз цепи.
Благодаря буквально трём позициям (между прочим, работающим от универсального, взаимозаменяемого аккумулятора 40В) можно облегчить труд на приусадебном участке и максимально обезопасить растения от холодов и заражения, обеспечив себе будущий богатый урожай и активное цветение.

(У) Дачный август


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