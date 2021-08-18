(У) Дачный август

После того, как собран урожай, а некоторые цветы отцвели положенный срок, растениям и деревьям требуется обрезка. Она осуществляется для того, чтобы все плодоносящие и цветущие «экспонаты» дачного участка смогли пережить холода и дали плоды предстоящей весной. Процесс обрезки и подготовки довольно трудоёмкий, особенно, если под рукой нет специального оборудования. Однако игнорировать обрезку нельзя.- поддержание здоровья растения;- удаление отмирающих или больных частей;- удаление пересекающихся и трущихся друг об друга ветвей и стеблей;- обеспечение достаточной циркуляции воздуха внутри растения.Таким образом, именно в августе обрезка выходит на передний план. Необходимо точно подгадать время, чтобы не навредить своему саду-огороду. Желательно делать обрезку после того, как деревья и кустарники сбросили часть листвы, но, когда дело касается фруктовых деревьев, лучше не ждать сезона дождей, потому что их обрезка может спровоцировать бактериальные заболевания и отмирание веток.Также конец августа отлично подходит для прореживания растений, удаления излишней густоты по центру и верхам кроны. Такой процесс обеспечит хорошую циркуляцию воздуха, и позволит солнечному свету беспрепятственно проникать в деревья.Необходимый инструментарий для подобного рода задач укладывается в три позиции: кусторезы, высоторезы, цепные пилы.Необходимо позаботиться о качестве оборудования, потому что именно оно – залог быстрого и лёгкого процесса обрезки.Аккумуляторные кусторезы Greenworks обладают рядом функциональных преимуществ. К примеру, штанговый кусторез Greenworks G40PHA имеет алмазную заточку лезвия длиной 51 см, что обеспечивает более точную и быструю обрезку. Также эта модель обладает лёгким весом, низким уровнем шума и вибрации. Максимальная длина кустореза – 300 см, что позволит осуществлять обрезку высоких кустарников, не прибегая к использованию лестницы.Для обрезки толстых ветвей на высоте поможет аккумуляторный высоторез Greenworks G40PSF. Наличие трёх частей штанги дают возможность собрать высоторез под конкретные цели. Он удобен в использовании, имеет лёгкий вес и безопасен благодаря специальному предохранителю от случайного включения.Ещё один необходимый инструмент для дачника – цепная пила. С помощью неё можно срубить старое дерево, избавиться от толстых корней над почвой или удалить максимально толстые ветви.Аккумуляторная цепная пила Greenworks GD40CS18 идеально справляется с поставленными задачами. Модель небольшая, достаточно лёгкая и может работать автономно продолжительное время и совершить до 110 спилов на 1 заряде аккумулятора 4 А/ч. Масляный бачок для смазки цепи имеет прозрачный корпус, что помогает следить за уровнем масла. А безопасность использования обеспечивает предохранитель включения и механический тормоз цепи.Благодаря буквально трём позициям (между прочим, работающим от универсального, взаимозаменяемого аккумулятора 40В) можно облегчить труд на приусадебном участке и максимально обезопасить растения от холодов и заражения, обеспечив себе будущий богатый урожай и активное цветение.