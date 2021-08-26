Появились результаты нового исследования покупательских трендов: свободные деньги и режим экономии

В июле исследовательская компания Gradus Research обнародовала данные очередного опроса украинцев, целью которого было выяснить, что и где покупают украинцы. Респондентами стали жители украинских городов с населением свыше 50 тыс. в возрасте от 16 до 60 лет.
Результаты опроса в цифрах
Полученные данные показали, что 40% респондентов сократили количество и объем покупок, 31% предпочитает покупать товары более дешевых брендов. А 15% опрошенных указали, что их финансовое положение позволяет не планировать расходы заранее и не ограничивать себя. Исследование также показало, что около 50% отдают предпочтение офлайн-шопингу, а 30% покупают в основном онлайн. В интернет-магазинах наиболее часто заказывают обувь, одежду и электронику. Треть опрошенных покупает онлайн косметику и гигиенические средства, четверть респондентов заказывает игрушки и лекарства. Основной причиной обращения в интернет-магазины 67% назвали низкие цены, 53% — возможность покупать, не выходя из дому, а 44% — отсутствие нужных товаров в обычных магазинах.
Как экономят украинские покупатели
Необходимость четко планировать расходы и тратить меньше привело к росту интереса к акционным предложениям, распродажам, покупкам с использованием промокодов. Согласно информации сервиса, который является партнером многих отечественных и международных торговых площадок, Emporium
, скидками в интернет- магазинах в июне-июле интересовалось в два раза больше людей, чем весной. Возросший спрос эксперты объясняют тем, что клиенты онлайн-магазинов убедились в ощутимой экономии без ущерба для качества. Например, размещенные на странице https://emporium.com.ua/shops/iherb
промокоды iHerb дают возможность сэкономить от 20 до 25% стоимости при первом заказе или получить 15-процентную скидку при покупке товаров популярных брендов недели, а также натуральной косметики Petal Fresh.
Результаты оптимизации затрат
Также в ходе опроса выяснилось, что 30% респондентов располагают так называемыми свободными деньгами. Они появились благодаря планированию и оптимизации расходов. Сэкономленные таким образом средства украинцы в большинстве случаев потратили на приобретение долларов и евро, купили бытовую технику, электротовары, открыли депозит в банке. Оказалось также, что 9% опрошенных на появившиеся свободные деньги открыли собственный бизнес, а 2% купили криптовалюту.На правах рекламы