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Pro удаленную работу в компании «Суши Мастер» холдинга x100

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 19:39
Pro удаленную работу в компании «Суши Мастер» холдинга x100
Холдинг х100
В чём суть дистанционной работы в сети Суши Мастер холдинга x100, можно ли расценивать её, как серьезную и перспективную альтернативу традиционной офисной занятости или это всё-таки что-то временное, и без каких-либо гарантий?

Прежде чем разбираться в том, как устроен рабочий процесс внутри компании, давайте сначала познакомимся с исходными данными: Суши Мастер холдинга x100 – это крупная международная сеть ресторанов японской и паназиатской кухонь формата тэйк-эвэй. Если говорить в цифрах, то на начало 2021 года это: 15 стран, 182 города и 360 ресторанов. И эти значения не подлежат долговременной фиксации, так как компания постоянно развивается, и цифры, соответственно, стремительно растут, но именно за счет этого и появляются новые вакансии и возможности для роста.
Если вам интересна работа не только ради работы, то эта статья точно для вас.

Что такое удаленная модель управления.

Отличительная особенность Суши Мастер холдинга x100 в том, что данная компания не приковывает своих сотрудников к конкретному офису, городу и даже стране, здесь каждый работает оттуда, откуда посчитает нужным, удобным и комфортным. Уже более пяти тысяч специалистов работают в сети ресторанов Суши Мастер холдинга x100, а всё вышеперечисленное возможно благодаря удалённой модели управления и современным IT-технологиям, которые компания активно использует.

Основополагающее отличие удаленной модели от традиционной в том, что такое сотрудничество строится на обоюдной заинтересованности в масштабировании и росте, как работодателя, так и сотрудника. Если пять лет назад считалось, что удаленная работа – это несерьезно, то сейчас всё в корне изменилось: дистанционная работа подходит именно целеустремленным, организованным, дисциплинированным и точно знающим чего они хотят людям. В свою очередь в компании Суши Мастер есть все инструменты для предоставления качественной дистанционной работы своим сотрудникам.

Почему удаленно, а не по старинке?

То, что большая часть сотрудников Суши Мастер холдинг x100 работает дистанционно, является несомненным преимуществом для обеих сторон.

Выгоды для компании:
• экономия на аренде и эксплуатации помещений, на покупке компьютерной техники и офисных принадлежностей;
• возможность привлечения лучших специалистов из любой части мира;
• современный подход к бизнесу, удаленная модель управления не позволяет стоять компании на месте, нужно быть в тонусе и держать руку на пульсе новых технологий.

Выгоды для сотрудника:
• экономия времени и денег: не надо простаивать свою жизнь в пробках на дороге, тратиться на транспорт, офисную одежду, ланчи и прочее;
• остается больше свободного времени на себя, близких и родных;
• максимально комфортная рабочая обстановка, которая создается лично работником;
• высокая мобильность, возможность работать и путешествовать.

В чем преимущества удаленной модели в Суши Мастер холдинга x100?

Удаленное управление в Суши Мастер холдинга x100 максимально отлажено, сотрудникам предоставляются всевозможные инструменты для выполнения качественной работы, повышения квалификации и личностного роста. У каждого члена команды есть доступ ко внутренним программам, обучающим материалам и другим ресурсам компании. Для корпоративной коммуникации Суши Мастер холдинга x100 использует платформу Teams – это разработка Microsoft, благодаря которой можно в один клик: позвонить, написать, отправить письмо или сообщение, создать онлайн аудио-видео конференцию и пр.

IT-отдел компании заботится о своих коллегах и постоянно работает над усовершенствованием программ и приложений, чтобы экономить время, упрощать задачи, и автоматизировать по максимуму все рабочие процессы.

В Суши Мастер холдинга x100 нет «дедовщины», зато есть возможность задавать вопросы, согласовывать новые идеи и задумки напрямую с ведущими менеджерам и руководителями компании. Благодаря профессиональной аналитике работа каждого сотрудника отслеживается и фиксируется. За счет прозрачных показателей эффективности в Суши Мастер холдинга x100 достаточно легко отслеживается кому не по пути с компанией, а кого стоит премировать, переводить на следующую ступень карьерной лестницы.

Почему сотрудникам нравится такая модель работы?

Очень важно, что при всей удалённости командному духу и сплоченности коллектива Суши Мастер холдинга x100 многие компании могут только позавидовать. Онлайн-встречи, аудио и видео переговоры для того, чтобы поделиться друг с другом опытом, дать рекомендацию, протянуть руку помощи и поддержки – это то, что ежедневно происходит в Суши Мастер холдинга x100, здесь нет места для конкуренции, здесь все идут в одном направлении и работают ради одной цели – личностного роста и компании, соответственно.

Именно концепция и модель удаленной работы Суши Мастер холдинга x100 даёт потрясающие результаты: сеть ресторанов неприлично быстро растет, а сотрудники идут по карьерной лестнице всё выше и выше, увеличивая свой доход и повышая статус.
Кстати, в сеть ресторанов Суши Мастер холдинга x100 можно и сегодня прийти рядовым сотрудником и за минимальные сроки подняться до топовых позиций, потому что здесь нет ограничивающих факторов, главное иметь искреннее желание, а условия для реализации уже все есть!

Что говорят сотрудники Суши Мастер холдинга x100.

Можно приводить десятки доводов о плюсах и минусах работы в той или иной компании, но самым сильным фактором всегда были, есть и будут отзывы реальных людей! Мы подслушали отзывы работников сети ресторанов Суши Мастер холдинга x100 на офлайн-встрече и удивились, что все, как один искренне делятся впечатлениями о том, что работа – это удовольствие, что Суши Мастер – это то место, в котором есть все возможности для учебы, развития и реализации.
Удивительно, но никто в компании не отождествляет работу с тяжестью и обремененностью, наоборот в контексте все отметили, что здесь каждый человек в команде идет к своей личной цели, которая объединяется в одну большую! Поэтому без ограничений и шаблонов, в короткие сроки в Суши Мастер холдинга x100 сотрудники могут реализовать свои идеи и задумки. Например, за три года работы из рядовых должностей становятся директорами – это ли не показатель уровня возможностей, предоставляемых компанией своим работникам?

Кажется, теперь очевидно, что Суши Мастер холдинга x100 – это больше, чем просто работодатель, это компания, в которой можно одновременно и работать, и развиваться, и зарабатывать, причём делать это в удовольствие и из любой точки мира.
Удаленная модель управления, которую использует компания, уже делает тысячи людей счастливее, а благодаря тому, что Суши Мастер холдинга x100 стремительно развивается у каждого есть шанс присоединиться к команде и стать частью одного большого и важного дела, не выходя из собственного дома – было бы желание!

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