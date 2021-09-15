На высоковольтной линии электропередачи АО «МРЭК» установили многофункциональный интеллектуальный прибор учёта «МИРТЕК-135-РУ»

- Объём передаваемых данных позволит анализировать не только общее потребление, но и на заданных интервалах (30, 60 мин), а также за сутки, месяц, год. Дополнительными возможностями устройства являются: определение координат установки устройства и синхронизация внутренних часов от сигналов спутников GPS, контроль параметров качества сети, мониторинг текущих значений мощностей, токов, напряжений для всей сети и по каждой фазе в отдельности, ведение журналов событий, в том числе и несанкционированных воздействий на устройство. Помимо удачных технических функций, прибор можно установить на границе балансовой принадлежности, что позволит избежать потери и установить точный учёт переданной электроэнергии, - отметил начальник Отдела АСКУЭ АО «МРЭК» Ерлан Ревшанов.

Системы учёта электрической энергии эволюционируют в соответствии с требованиями времени. Высоковольтные приборы учёта электрической энергии приходят на смену громоздким пунктам коммерческого учёта. В рамках пилотного проекта на высоковольтной линии электропередачи в Жетыбайском РЭСе АО «МРЭК» установили многофункциональный интеллектуальный прибор учёта «МИРТЕК-135-РУ».Установкой высоковольтного прибора занимались работники АО «МРЭК» совместно с ТОО «Миртек Казахстан». Для установки прибора не потребовалось выполнять разрыв проводов воздушной линии.Установленный прибор позволит энергетикам отслеживать динамику потребления в режиме реального времени и вести учёт электроэнергии с классом точности 0,5S. Факты незаконного подключения к электрическим сетям или повреждения конструкции в автоматизированном режиме будут передаваться в единую систему сбора данных.Директор ТОО «Миртек Казахстан» Дмитрий Пастушенко отметил, что устройство позволит энергетикам АО «МРЭК» оптимизировать затраты на формирование системы учёта и поддержку работоспособности инфраструктуры, проводить качественный анализ потребления энергии. Кроме того, использование «МИРТЕК-135-РУ» снижает риски влияния человеческого фактора на точность учёта, позволяет при этом совершенствовать и упрощать логистику развития современных энергосистем.