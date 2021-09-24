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Букмекерская контора FinBet: регистрация и ставки на спорт

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 09:17
Букмекерская контора FinBet: регистрация и ставки на спорт
Букмекерская контора FinBet предоставляет своим пользователям выгодный приветственный бонус

Букмекерская контора Финбет в Казахстане известна своими привлекательными условиями игры – широкая роспись спортивных и киберспортивных событий, высокие коэффициенты и большой выбор платежных систем. На официальном сайте букмекера клиенты могут не только заключать пари, но и запускать любые видеослоты из ассортимента. С целью привлечения новых игроков букмекерская контора finbet в Алматы предлагает приятные бонусы – приветственный подарок при регистрации составляет 50% от первого депозита. Чтобы получить бонусные средства, необходимо зарегистрироваться в системе и пополнить счет на установленную сумму.



Регистрация на портале БК FinBet


Будучи одной из лучших букмекерских контор Казахстана, Финбет обеспечивает своим клиентам безопасный беттинг – с 2011 года компания работает по государственной лицензии. Кроме того, при возникновении каких-либо проблем с игровым процессом или финансовыми операциями пользователь всегда может рассчитывать на помощь сотрудников техподдержки. Регистрация на официальном сайте FinBet БК в Казахстане проводится следующим образом:



  1. нажмите кнопку «Регистрация» на главной странице;

  2. введите мобильный номер или электронную почту;

  3. выберите валюту и придумайте надежный пароль.


Далее необходимо пополнить баланс минимум на 100 тенге, используя любую из представленных платежных систем. Как и другие казахские букмекерские конторы в Нур-Султане (Астане), FinBet требует от бетторов прохождения верификации – заключать пари могут все игроки, которым исполнился 21 год. Без подтверждения личности функционал букмекера будет недоступен.


Как делать ставки в БК Финбет


Помимо спортивных дисциплин, FinBet предлагает политические и развлекательные мероприятия – немногие букмекерские конторы демонстрируют настолько обширный ассортимент событий. Особой популярностью пользуются чемпионаты по футболу, хоккею и баскетболу. Чтобы сделать ставки на спорт Казахстана, достаточно выполнить несколько действий:



  • войти в личный кабинет и перейти в раздел «Спорт»;

  • нажать на интересующую дисциплину и выбрать матч;

  • определить желаемый исход, добавить его в свой билет;

  • вписать размер пари и нажать на клавишу «Сделать ставку».


Игрок также может делать ставки на киберспорт в Казахстане через мобильное приложение, которое сегодня доступно на Android и iOS. Интерфейс программы автоматически подстраивается под разные мобильные устройства, обеспечивая быстрый доступ к основным функциям конторы. Регистрация в БК Финбет со смартфона производится по аналогичной схеме.



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