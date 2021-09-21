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Осенний марафон: наводим порядок на садовом участке

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 10:35
Осенний марафон: наводим порядок на садовом участке
Greenworks
Осенью, после сбора урожая, наступает период садовых работ, играющий важную роль для процветания садового участка в следующем году.

В большинстве регионов Казахстана лето 2021 года было не щедрым на осадки, поэтому этой осенью всем дачникам и садоводам важно обильно полить все растения в саду, а также провести санитарную обрезку кустов и деревьев, которая будет стимулировать больший рост в следующем сезоне.

Однолетние цветы на клумбах необходимо удалять с корнями. Многолетники принято срезать и мульчировать, чтобы зимой не вымерзла корневая система. Кстати, осень – идеальное время для высаживания декоративных кустарников и деревьев. У этого вида растений достаточно времени, чтобы укорениться, и не придется поливать их очень часто. Важно помнить, что садовые и огородные вредители (гусеницы, тля, клещи и т.д.) остаются зимовать под корой деревьев. Они могут поражать стволы и протачивать ходы в древесине, поэтому для защиты деревьев можно использовать популярную побелку стволов известью, которая выполняет сразу три функции. Защита от солнечных лучей (даже в период холодов), которые повреждают кору, иссушая ее и вызывая трещины и повреждения. А белый цвет отражает солнечные лучи и не дает стволу дерева сильно нагреваться. Поэтому вторым пунктом побелка защищает от перепадов температур - день и ночь. Это негативно влияет на состояние коры, она трескается и в ней образуются повреждения, открывающие доступ для инфекций. Побелка не только уплотняет ее верхний слой, не давая ему трескаться, но и обладает противогрибковым эффектом. И, наконец, раствор извести защищает от вредителей кору деревьев, которой питаются мелкие грызуны, а также насекомые.

Дополнительно до наступления холодов эксперты советуют дачникам подкормить деревья фосфором и калием, обеспечив им питание до весны. А также немного взрыхлить приствольные круги, чтобы воздух выступил барьером от мороза, не позволив ему проникнуть к корням.

Осенний марафон: наводим порядок на садовом участке


Ну и, наконец, самый известный атрибут осени – листопад, а значит не обойтись без уборки опавших листьев и веток. Кроме ухоженности участка, эти работы важны как метод борьбы с насекомыми-вредителями и грибковыми заболеваниями, которые быстро распространяются в осыпавшейся листве. Уборка листьев – очень долгий, энергозатратный и трудоемкий процесс, поэтому на помощь приходят специальная садовая техника. Например, современный аккумуляторный воздуходув Greenworks G40AB обеспечивает легкий уход за газонами, клумбами и дорожками. Высокая скорость воздушного потока быстро очистит любые территории участка от опавших листьев, легкого мусора и пыли. Работая от аккумулятора, а не от топлива, он выполняет экологичную функцию, а уникальная конструкция и небольшой вес позволяют рукам не уставать даже при длительной работе. Отсутствие проводов позволяет весь процесс уборки сделать мобильным даже в отдаленных уголках двора или сада. При этом он прост в использовании, включение осуществляется нажатием одной кнопки, не требуя дополнительных настроек.

С помощью воздуходува лиственный мусор собирается в одной зоне сада и утрамбовывается в перегнойные кучи. Кроме листвы в саду может находиться большое количество и другого мусора, например, опавшие плоды – падалица. От них также необходимо избавиться, как от потенциального источника инфекций. Таким удобным способом сад и двор будут в порядке, а главное защищены до следующего сезона.

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