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АО «МРЭК»: К зиме готовы!

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 14:05
АО «МРЭК»: К зиме готовы!
АО «МРЭК»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» получило паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов. Ремонтная программа по подготовке энергопредприятия к работе в предстоящий ОЗП успешно завершена.

Документ был выдан 27 сентября 2021 года Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. Паспорт готовности подтверждает высокий уровень подготовки электросетевого оборудования и персонала предприятия к работе в условиях низких температур.

1 апреля 2021 года энергетики АО «МРЭК» приступили к активной подготовке электросетевых объектов к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. В рамках подготовки к ОЗП энергетики выполнили все запланированные объёмы работ по техническому перевооружению и реконструкции, а также плановые задания по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электросетей. Весь комплекс мероприятий проводился в строгом соответствии с утвержденным графиком.
В рамках ремонтной программы энергетики АО «МРЭК» отремонтировали 551,129 километра воздушных линий, 11 силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, а также провели работы по капитальному ремонту 43 комплектных трансформаторных подстанций 6/10 кВ. Помимо основного оборудования энергетики отремонтировали производственные здания и сооружения.

АО «МРЭК»: К зиме готовы!


- В основе программы мероприятий – ремонт и техобслуживание подстанций, воздушных линий электропередачи, испытания, измерения, а также проверка устройств релейной защиты и автоматики. Всё это позволяет надёжно функционировать электросетевому комплексу и минимизировать риски при неблагоприятных погодных условиях, — сказала начальник отдела ремонта АО «МРЭК» Роза Калыбаева.


АО «МРЭК»: К зиме готовы!


Большое внимание было уделено подготовке и повышению квалификации персонала. Обучением были охвачены все работники производственных служб АО «МРЭК», непосредственно занимающихся ремонтными работами. После завершения обучения все сотрудники были аттестованы и допущены к ремонтным работам. В ремонтной кампании было задействовано 47 бригад общей численностью 207 работников. Все ремонтные бригады были обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, необходимыми инструментами и приспособлениями.

АО «МРЭК»: К зиме готовы!


- Проделанная энергетиками работа обеспечит надёжность электроснабжения потребителей и повысит безопасность обслуживающего персонала. От слаженной работы энергетиков зависит стабильная подача электроэнергии населению и предприятиям Мангистауской области, — отметила начальник отдела ремонта АО «МРЭК» Роза Калыбаева.


АО «МРЭК»: К зиме готовы!

АО «МРЭК»: К зиме готовы!

АО «МРЭК»: К зиме готовы!

АО «МРЭК»: К зиме готовы!

АО «МРЭК»: К зиме готовы!


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