Зарабатываем с брокером Esperio. Обзор торговых счетов и условий торговли

Глобальный онлайн-брокер Esperio — приятное открытие для многих. В линейке услуг и инструментов есть всё для успешной торговли на финансовом рынке.
Что предлагает клиентам брокер Esperio
У брокера Esperio мы насчитали порядка 30 категорий услуг и инструментов. Проверено: уровень качества услуг компании соответствует отраслевым стандартам и выделяет ее из большого числа инвестиционных фирм.
Во-первых, это выгодные торговые условия. Во-вторых, — программы обучения, рассчитанные на любой уровень подготовки. В-третьих, — полезные бонусы и интересный сервис копирования сделок. В-четвертых, — партнерская программа, а также уникальная аналитика, выгодные условия для VIPов и многое другое.
В этой статье сосредоточимся на типах торговых счетов и версиях терминала, доступных клиентам, торговых условиях и выгодах сотрудничества с Esperio
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На каких платформах работают клиенты Esperio
Клиенты брокера заключают сделки с помощью терминала MetaTrader версий 4 и 5. MetatTrader – программно-технический комплекс, позволяющий через интернет согласовывать с компанией существенные условия торговых операций, протоколировать согласованные условия и содержание установленных и отмененных ордеров.
В терминале, имеющем встроенные средства криптозащиты, подтверждаются подлинность и конфиденциальность сторон, осуществляющих обмен сообщениями, обеспечиваются их целостность.
Типы счетов на платформе MetaTrader 4
Клиентам Esperio с MetaTrader 4 доступны два типа торговых счетов:
• Standard MT4,
• Cent MT4. Торговый счёт Esperio Standard MT4
Безусловный лидер клиентских предпочтений: девять из десяти новых клиентов выбирают Standard MT4. Он позволяет реализовать консервативный стиль торговли на дневных и недельных таймфреймах. Здесь доступен трендовый советник для внутридневной торговли, что очень удобно для новичков.
Счет номинируется в EUR и USD. Перечень инструментов включает валютные пары, CFD на металлы, на индексы, на товары, на энергоресурсы и на криптовалюты.Торговый счёт Esperio Cent MT4
Несмотря на название, валютой счета могут быть не только американские центы, но и евроценты. Esperio Cent MT4 используется как следующая ступень после демо-счета.
Счет позволяет развить навыки торговли и протестировать стратегию с минимальными затратами. Депозит в $5 будет отображаться в формате ¢500. Линейка финансовых инструментов в целом соответствует счету Standard MT4.
Типы торговых счетов на платформе MetaTrader 5
Клиенты, выбравшие торговую платформу MetaTrader 5, получают доступ к четырем типам торговых счетов:
• Standard MT5,
• Cent MT5,
• Invest MT5,
• MT5 ECN.
Первые два типа соответствуют аналогам на MT4, отличаясь удобствами более поздней версия МетаТрейдера, поэтому сразу перейдем к Esperio Invest MT5.Торговый счет Esperio Invest MT5
Оптимальное решение для торговли акциями: полное отсутствие левериджа и дополнительных комиссий. На счете предусмотрены модели управления рисками – неттинг и хеджирование.
Валютами счета являются евро и доллар США. В спектр финансовых инструментов добавлены Forex и контракты на разницу цен драгоценных металлов, коммодитиз, энергоносителей, криптовалют и фондовых индексов.Торговый счет Esperio MT5 ECN
Его уникальность в предоставлении доступа к межбанковской ликвидности напрямую, прогрессивные алгоритмы обработки трансакций, удобство и высокая скорость исполнения сделок.
Важной особенностью торговых счетов МТ5 является наличие среды разработки MetaEditor 5, в которой на языке программирования MQL5 можно создать собственного торгового робота или информационно-аналитическую систему.
Торговые условия на торговых счетах Esperio
Одним из ключевых факторов, влияющих на выбор в пользу Esperio broker
, являются торговые условия – одни из самых выгодных в отрасли.
В первую очередь, стоит сказать об отсутствии спреда (то есть основной комиссии брокера за совершение торговых операций). Клиенты компании имеют только чистый спред поставщиков ликвидности, причем во многих случаях размер этого спреда равен 0 пунктов.
Также важным условием является исполнение торговых сделок Market Execution (рыночное исполнение). Это означает, что исполнение будет мгновенным (меньше 100 ms), оно произойдет гарантированно и независимо от любых возможных изменений на рынке. Сделка 100% будет проведена. А главное, если цена вдруг пошла вверх, то трейдер получит прибыль выше той, которую ожидал получить.
В завершение отметим несколько важных моментов в условиях торговли с брокером Esperio:
• Максимальное количество ордеров на всех типах счетов – 200.
• Кредитное плечо всех счетах, кроме Invest MT5 – 1:1000.
• Уровень Margine-Call – 100%.
• Уровень Stop-Out – 50% на всех счетах, кроме Invest MT5 (10%).
• Swap-free предоставляется по запросу на всех счетах, кроме Invest MT5.
• Минимальный шаг – 0.01 лота.
• Свыше 500 специально отобранных финансовых инструментов.
Сравните эти условия с тем, что есть на рынке, и вы поймете, что сотрудничество с Esperio – счастливый случай, который нельзя упускать.На правах рекламы