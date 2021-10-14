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POS-терминал: Алгоритм работы и особенности применения

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 15:25
POS-терминал: Алгоритм работы и особенности применения
nurkassa.kz
Законодательство Республики Казахстан (закон «О платежах и платежных системах», пункт 4, статья 39) обязывает предпринимателей устанавливать специальное оборудование для приема платежей через банковские карты. С таким оборудованием встречался каждый гражданин, и называется оно POS-терминал.

Приставка POS образовалась от заглавных букв английского словосочетания Point Of Sale, что в переводе означает «точка продажи». Такой терминал может принимать платежи двумя способами.

1)    Контактный через магнитную полосу или встроенный в карту чип.
2)    Бесконтактный осуществляется при использовании различных гаджетов: мобильный телефон, умные часы и браслеты.  

Алгоритм работы



1.    Сумма покупки вбивается в устройство или автоматически складывается благодаря считыванию штрих-кодов.
2.    Покупатель оплачивает товар/услугу контактным или бесконтактным образом.
3.    Осуществляется передача данных с карты в банк. При успешной авторизации запроса операция одобряется и платеж происходит удачно.
4.    Печать двух чеков: один для кассира, другой для покупателя. 
5.    Блокировка полученных средств в целях безопасности. Только спустя некоторое время магазин получит деньги покупателя. 

Помимо приема платежей терминал может выполнять иные операции и деятельности: возврат средств, хранение данных, подсчет прибыли, создание отчетности по результатам продаж.

POS-терминал, виртуальный POS-терминал или POS-система



Часто начинающие пользователи смешивают два этих понятия или путаются в их обозначении.
POS-терминал – это аппарат, который состоит из:
•    электронного экрана;
•    картридера;
•    клавиатуры;
•    небольшого компьютерного блока;
•    GPRS-модема /порта для подключения к другим устройствам;
•    встроенного принтера для чеков;
•    аккумулятора.

Таким образом выглядит ручной терминал. Помимо него есть и виртуальные.

Как правило, виртуальные POS-терминалы используют интернет-магазины или другие области бизнеса, осуществляющие свою работу через сеть. Такие же терминалы используют и в сфере деятельности на рынке ценных бумаг.

Они применяются для приема оплаты картой, проведения банковских и иных операций при помощи интернет эквайринга. Для этого программа предлагает покупателю форму для ввода данных: номер, срок действия и код безопасности карты. 
Отдельной строкой при этом выводится список принимаемых карт (Visa, MasterCard, Union Pay, American Express, Diners Club, Discover, JCB и т.д.)
POS-система представляет собой взаимодействие нескольких элементов, в число которых может входить и сам POS-терминал. Модуль памяти по операциям у такой платежной системы устанавливается в фискальном регистраторе. Он автоматически передает данные вашего бизнеса в соответствующие налоговые органы. 

Выгодное решение



Если вы только начинаете свое дело и еще не знаете, на чем остановиться, вам стоит обратить внимание на более комплексный подход. Сегодня на рынке есть универсальные предложения, которые значительно сэкономят ваши средства. Например, вы можете за одну цену одновременно приобрести онлайн-кассу, POS-терминал и даже приложение для проверки акцизных марок. Для этого нужно перейти на сайт https://nurkassa.kz/

Nurkassa – это онлайн-касса нового поколения, которая автоматизирует рабочий процесс и позволяет успешно запустить ваш бизнес. Она может работать с любого устройства (ПК, мобильный телефон или планшет), и совмещает в себе функции POS-терминала и устройства по проверке акцизных марок. Таким образом, покупая ее одну, вы приобретаете два дополнительных инструмента бесплатно!

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