5 лучших футбольных клубов Казахстана

Футбол – один из самых популярных видов спорта в Казахстане. Первые клубы, такие как «Ласточка», ССК, «Орлята» и «Олимп», появились ещё в 1914 г. В советские времена футбол развивался усиленными темпами, а его флагманом стал «Кайрат». Дерби последнего в ташкентским «Пахтакором» собирало тысячи зрителей уже тогда.

В развалом СССР ситуация изменилась, но любовь жителей Казахстана к футболу вылилась в организацию одного из первых на просторах СНГ независимых национальных чемпионатов. В статье речь пойдёт о пяти лучших футбольных клубах Казахстана по критериям объёма финансирования, количества титулов и наград.

Общей особенностью казахстанского футбола являются низкие бюджетные ведомости, а также практически полное отсутствие частного финансирования. Частные футбольные клубы Казахстана не окупают себя. Помогают дофинансировать букмекерские конторы, ознакомтесь с сайтами спортивных ставок, такие как Париматч, Олимп и другие.

ФК «Тобол», Костанай

Историю клуб отсчитывает с 1967 года. Первое название – «Автомобилист». В чемпионате Казахстана команда выступает без провалов, хотя чемпионом премьер-лиги стала только раз – в 2010 г. Главной исторической реликвией команды является победа в престижном международном Кубке Интертото в 2007 г., в котором приняли участие 50 клубов из 49 стран мира. Также в архиве числится Кубок Казахстана 2007 г. и Суперкубок страны 2021 г. Премьер-лигу клуб не покидал никогда.

Входит «Тобол» и в список самых богатых футбольных клубов Казахстана. Его ориентировочная стоимость со всеми активами – 4 миллиона 425 тысяч евро. Дороже только «Кайрат» и «Астана». Живой легендой клуба является форвард Нурбал Жумакалиев, который за 18 сезонов выступления за клуб смог забить 167 голов. Теперь он работает спортивным директором «Тобола».

ФК «Астана

«Астана» возглавляет топ самых богатых футбольных клубов Казахстана. Список самых титулованных клубов страны его также не минует – за недолгий период участия в национальном первенстве «Астана» на разу не «слетела» в первую лигу, 7 раз став чемпионом премьер-лиги. В её активе находятся также 5 Суперкубков Казахстана. На данный момент, клуб является единственным казахстанским представителем в Лиге чемпионов УЕФА, занимая в её рейтинге 64-е место, что выше позиции московского «Спартака». Бюджет оценивается специалистами в 8 миллионов 250 тысяч евро.

Образовался клуб в 2009 г. путём слияния «Алма-Аты» и «Мегаспорта», имевших проблемы с финансированием. В разное время за команду играли известные игроки Андрей Тихонов и Евгений Титов. Первый на данный момент является главным тренером «Астаны».

ФК «Кайрат», Алматы

Легенда казахстанского футбола. Самый известный клуб Республики в годы её вхождения в Советский Союз. Основана команда была в далёком 1954 г. и первоначально именовалась «Локомотивом».

За 67 лет своего существования команда собрала богатый урожай трофеев: 9 Кубков Казахстана, 2 Суперкубка, 3 чемпионства в национальном первенстве, в том числе за 2020 г. («Кайрат», таким образом, является действующим чемпионом), а также Кубок федерации футбола СССР.

Выступает клуб на стадионе «Центральный». Его бюджет второй в премьер-лиге после «Астаны» - 6 миллионов 400 тысяч евро.

Команда известна тесным взаимодействием с болельщиками. Так, 12-й номер выведен из обращения и отдан фанатам клуба.

ФК «Шахтёр», Караганда

Единственный клуб, который никогда не покидал высшую лигу чемпионата Казахстана по футболу, учитывая советский период. За время существования команда дважды становилась чемпионом Республики, стала первым клубом Казахстана, что сумел пробиться в Еврокубок. Как и «Кайрат», в советские годы клуб был известен далеко за пределами Казахстана, играя в основном в первой лиге. В 1967 г. команда остановилась в шаге от выходе в высшую лигу СССР.

Основана команда была в 1958 г. Принято считать, что фанаты и болельщики «Шахтёра» являются самыми преданными в премьер-лиге: ни на одной игре команда, возглавляемая ныне Магомедом Одиевым, не остаётся без поддержки многочисленного фанатского корпуса. Болельщикам «Шахтёра» принадлежит национальной рекорд численности гостевого фанатского выезда – на финальный матч за чемпионство с «Атырау» поддержать любимую команду приехали более 10 тысяч человек. Оценочный бюджет – 4 миллиона 925 тысяч евро.

ФК «Актобе».

«Актобе» был основан в 1967 г. под названием «Актюбинец». Клуб входит как в число самых титулованных, так и самых богатых клубов Казахстана. Его примерный бюджет – 6 миллионов 300 тысяч евро. С момента своего основания клуб 5 раз становился победителем чемпионата Казахстана.

Современный путь клуба устлан лепестками роз не был. В 1990-х гг. команда стала испытывать проблемы с финансированием, которые временами накрывают клуб до сих пор. Во многом благодаря этому «Актобе» периодически вылетает из премьер-лиги в первую, возвращаясь через один-два сезона. Первый вылет в новейшей истории произошёл в 1997 г., второй – в 2019 г. На данный момент, команда находится в премьер-лиге. Первое чемпионство в независимом Казахстане команда оформила в 2005 г.

Известен клуб не только победами, но и самым активным фанатским сообществом в Казахстане «13-й сектор». Известен факт, что в 2018 г. фанаты клуба впервые в истории страны объявили сбор средств на погашение долговых обязательств «Актобе».

Итог

Представленный топ клубов субъективен, поскольку оценивает субъективные показатели. Многие славные клубы советской эпохи прекратили существование. Полный список футбольных клубов Казахстана можно найти на официальном сайте Казахстанской Федерации Футбола.

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Из клубов в приведённом списке только «Кайрат» является таковым. Среди причин такого положения владелец «Кайрата» называет следующие: