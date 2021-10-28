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Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения

Просмотров:1634 Опубликовано: 28-10-2021, 10:00
Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения
Юбилей АО «МРЭК»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на сегодняшний день является крупнейшим предприятием региона, которое сосредоточено на передаче и распределении электрической энергии в Мангистауской области.
26 октября 2021 года АО «МРЭК» отметило свое 55-летие.

Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


Многолетняя история развития АО «МРЭК» берет свое начало в 1966 году, когда было образовано Мангышлакское предприятие электрических сетей в составе объединения «Казахстаннефть».

Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


У коллектива предприятия за плечами долгий и непростой путь электрификации региона. Более полувека главной целью компании остается качественное и бесперебойное электроснабжение Мангистауской области.

Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


Калмурза Кемешевич Сыздыков приступил к работе на Мангышлакском предприятии электрических сетей молодым специалистом. Проработал на предприятии более 40 лет. За это время энергетик прошел все ступени служебной лестницы – от электромонтера до руководителя. Сегодня ветеран на заслуженном отдыхе, но каждый раз с теплотой вспоминает годы работы.

Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


– Я принимал участие в строительстве многих подстанций. Помню, в 90-е годы было тяжело, но благодаря грамотным руководителям и правильной организации труда мы смогли продержаться и выстоять. От нас многое зависело, мы не имели права опускать руки. Мне часто приходилось бывать в разных уголках Мангистауской области – такая уж работа была, но я всегда был уверен: чтобы ни случилось, меня всегда поддержат мои коллеги. Поэтому в любую погоду, в любое время суток я был готов к выполнению поставленной задачи. Да, работать было тяжело, но очень интересно. Я ни капли не жалею, что посвятил свою жизнь этой отрасли и этому предприятию. Мне повезло, что на моем пути встречались только высококлассные специалисты и профессионалы своего дела. Безусловными приоритетами для энергетиков были и остаются надежность, качество, безопасность. Поэтому коллективу АО «МРЭК» я желаю безаварийной работы, — сказал ветеран отрасли.


Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


55 лет для АО «МРЭК» — это целая жизнь, наполненная взлётами и сложными вызовами, победами и непростыми испытаниями, самоотверженным трудом и постоянным движением вперёд! Сегодня на карте региона нет практически ни одного, даже самого малого населенного пункта, куда бы не были проложены электрические сети. Можно смело сказать, что предприятие «МРЭК» росло и развивалось вместе с регионом. В этом году областному центру - городу Актау - исполнилось 58 лет.

Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


– Для нашего предприятия 55 лет – это серьезная дата, и говорит она о большом трудовом пути коллектива и преемственности поколений. Труд поколений специалистов позволил нам накопить интеллектуальный потенциал, который помог предприятию выстоять в переломные 90-е годы. Энергетики нашей компании, профессионалы своего дела, добросовестно трудятся на благо людей, вне зависимости от сезона и погодных условий, ведь энергия является главным условием для функционирования как промышленных, так и социальных объектов. Мы работаем для того, чтобы в окнах домов всегда горел свет. Инвестиционная программа, ремонтные работы, реализация масштабных проектов направлены именно на дальнейшее качественное снабжение электроэнергией наших потребителей. Хочется выразить всем труженикам искреннее уважение и благодарность за высокий профессионализм и отличную работу, требующих большой выдержки и самоотверженности, — сказал Председатель Правления АО «МРЭК» Айдар Махамбет.


Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


В общей сложности мангистауские энергетики эксплуатируют более пяти тысяч километров электросетей. Каждый год АО «МРЭК» ведёт строительство и активную модернизацию своих энергетических объектов. Основной объем потребления электроэнергии, транспортируемой по сетям АО «МРЭК», приходится на объекты нефтегазового сектора региона, большое внимание уделяется также селам области. В число потребителей АО «МРЭК» входят объекты образования, социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса и ряд значимых предприятий области.

Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


Заместитель Председателя Правления по эксплуатации АО «МРЭК» Жаксылык Сагымбеков отметил, что основой успеха АО «МРЭК» являются эффективные инвестиционные вложения в ежегодную модернизацию энергетических объектов и правильное планирование ремонтных программ.

Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


– Масштабная модернизация электрических сетей и подстанций АО «МРЭК» началась в 2012 году. В 2014 году мы приступили к внедрению современных энергоэффективных технологий, цифровизации и автоматизации производственных процессов. Необходимо подчеркнуть, что АО «МРЭК» стало первой компанией в Казахстане, которая полностью перешла на автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), что позволяет учитывать и контролировать электрическую энергию от поставщика до передачи потребителю. АО «МРЭК» реализует поэтапное внедрение элементов Smart Grid. В 2016 году был введен в эксплуатацию новый объект «Региональный диспетчерский центр» (РДЦ), который обеспечивает оперативно-диспетчерский персонал расчетно-аналитической поддержкой, тем самым повышает качество и оперативность принятия решений по управлению электрическими сетями АО «МРЭК» при предотвращении возможных технологических нарушений и аварийных ситуаций. За последние 10 лет была проделана колоссальная работа по повышению надежности и безопасности. Имея квалифицированных специалистов, коллективу по плечу решать самые сложные задачи по улучшению системы энергоснабжения региона. Мы не останавливаемся на достигнутом, дальше будем стремительно развивать и модернизировать свои энергообъекты. Впереди нас ждет покорение новых вершин, реализация амбициозных проектов, — сказал Жаксылык Сагымбеков.


Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


Мангистауская область является активно развивающимся регионом: вводятся в эксплуатацию новые жилые комплексы, социальные объекты, коммерческие здания, растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. С развитием туристического хаба на побережье Каспийского моря энергопотребление в регионе значительно растет. Учитывая устойчивую тенденцию увеличения потребности в электроэнергии, АО «МРЭК» на системной основе наращивает свои энергомощности. Организация развивается синхронно с регионом, в соответствии с планами по социально-экономическому развитию территории.

Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


– На сегодняшний день в регионе электрификация стремительно уходит в сторону развития туристического кластера, сельского хозяйства и других важных сфер экономики. Если в начале 70-х годов почти 100% потребителей были в нефтегазовой сфере, то сегодня наблюдается иная картина. В Мангистауской области растет количество различных промышленных предприятий, которые требуют значительных энергетических затрат для обеспечения их стабильной работы. Благодаря внедрению технологий «умных сетей» мы можем наблюдать за изменениями портрета потребителя и даже понять его социальный статус. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы обеспечить надежным электроснабжением существующих потребителей, а также создаем возможность подключения новых объектов, — подчеркнул Председатель Правления АО «МРЭК» Айдар Махамбет.


Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


К примеру, в июле текущего года энергетики АО «МРЭК» завершили строительство двухцепной воздушной линии электропередачи (ЛЭП-10 кВ) протяженностью 10,3 км в районе «Тёплого пляжа» Актау. В ходе работ смонтировано 256 опор. Для безопасности птиц на воздушных линиях установлены современные защитные устройства. Кроме того, учитывая приоритеты развития туристического кластера в регионе, АО «МРЭК» начал строительство новой подстанции с трансформаторами 2х25 МВА и воздушной линии 110 кВ протяженностью 6 км в районе «Тёплого пляжа».

Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


– Для нашей компании 55 лет — это не только красивая дата, но еще и показатель стабильной работы предприятия. Эффективное управление, использование передовых технологий и оборудования, высокая квалификация персонала и славные трудовые традиции помогают предприятию качественно решать не только производственные задачи текущего дня, но и работать на перспективу, добиваясь намеченных целей и новых рубежей. Желаю всем сотрудникам успехов в работе, здоровья и семейного благополучия, — сказал начальник Службы безопасности и охраны труда АО «МРЭК» Шабай Нуримов.


История АО «МРЭК» тесно переплелась с судьбами работников и достижениями самого предприятия. Молодые специалисты, сохраняя преемственность, вносят свой вклад в развитие энергетики.

Юбилей АО «МРЭК»: 55 лет бесперебойного и качественного электроснабжения


– Для меня большая честь работать на предприятии, которое имеет многолетнюю историю. Продолжая путь ветеранов энергетики, мы, молодое поколение, будем также вносить свой вклад в развитие АО «МРЭК», — отметил молодой квалифицированный специалист Службы метрологии АО «МРЭК» Нурсултан Кулмак.


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