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Прирост мощности силовых трансформаторов на подстанциях АО «МРЭК» за последние пять лет составил 31 процент

Просмотров:1459 Опубликовано: 17-11-2021, 09:54
Прирост мощности силовых трансформаторов на подстанциях АО «МРЭК» за последние пять лет составил 31 процент
АО «МРЭК»
В целях удовлетворения возрастающего спроса потребителей на электроэнергию, обеспечения возможности для подключения к электрическим сетям строящихся жилых и производственных объектов в Мангистауской области энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» интенсивно производят замену силовых трансформаторов на оборудование большей мощности.

На сегодняшний день установленная мощность силовых трансформаторов подстанций АО «МРЭК» составляет 2580,1 МВА, тогда как ещё пять лет назад, до реконструкции электроустановок, мощность составляла 1965 МВА.

За период с 2016 по 2020 годы энергетики АО «МРЭК» заменили силовые трансформаторы на электроустановки большей пропускной способности на следующих подстанциях: ПС-35/6 кВ «БКНС-2», ПС-35/6 кВ «БКНС-3» Жетыбайского энергоузла, ПС-35/6 кВ «Восточная», ПС-35/6 кВ «Глинзавод» Узеньского энергоузла, УРПС-220/110/35/10 кВ «Каражанбас» Бузачинского энергоузла, ПС-110/10 кВ «База отдыха», ПС-110/10 кВ «ГПП-2Г» и ПС-110/10 кВ «Прибрежная».

Прирост мощности силовых трансформаторов на подстанциях АО «МРЭК» за последние пять лет составил 31 процент


В целях обеспечения инженерной инфраструктурой строящегося туристического кластера на побережье Каспийского моря до конца текущего года энергетики планируют ввести в эксплуатацию новую подстанцию напряжением 110 киловольт с трансформаторами 2х25 МВА и воздушной линией 110 кВ протяжённостью шесть км в районе «Тёплого пляжа» в городе Актау.

Прирост мощности силовых трансформаторов на подстанциях АО «МРЭК» за последние пять лет составил 31 процент


- АО «МРЭК» в рамках реализации утверждённой инвестпрограммы и далее планирует проводить реконструкцию и модернизацию своих электроустановок с целью внедрения современных высокоэффективных технологичных решений для обеспечения энергетической безопасности, надёжной энергетической базы для устойчивого экономического роста региона. С помощью установленного в последние годы самого современного оборудования мы свели к минимуму потери электроэнергии в электрических сетях, значительно повысили уровень надёжности электроснабжения объектов нефтегазового сектора региона, а также других объектов производственного и социального назначения, — рассказал руководитель управления развития АО «МРЭК» Мурат Иманов.


Прирост мощности силовых трансформаторов на подстанциях АО «МРЭК» за последние пять лет составил 31 процент


Прирост мощности силовых трансформаторов на подстанциях АО «МРЭК» за последние пять лет составил 31 процент


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