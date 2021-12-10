ForteBank – один из лидеров Казахстана в банковской сфере

Более 20 лет на финрынке Казахстана успешно работает ForteBank. Банк занимает ведущие позиции с момента основания. Включен в разные рейтинги крупных мировых агентств. Именно такой финансовый партнер будет полезен как для предприятий разного уровня, так и для физических лиц. В ForteBank обращаются для проведения банковских операций, выпуска кредитных, депозитных карт и выдачи кредитов на разные нужды, в том числе и по ипотеке. Банк стал участником фонда гарантирования депозитов KDIF, фондовой биржи KASE, ассоциации финансистов АФК, международных систем коммуникации S.W.I.F.T. & REUTERS и пр.

Выгодно условия обслуживания

Банк успешно сотрудничает с компаниями разного профиля и масштаба. Клиентами становятся и частные лица. В финансовую организацию обращаются для получения ряда услуг:

Обслуживание счетов предприятия. Всем клиентам предложено комплексное рассчетно-кассовое обслуживание, самый широкий спектр банковских услуг. Узнать о них можно в отделении или у личного менеджера.



Выполнение кассовых и расчетных операций. С клиентами обязательно подписывают договор обслуживания, в которых указан тарифный план, порядок, размер, время расчетов и другие положения.



Открытие разных карт. В числе популярных зарплатные, которые будут выпущены и обслуживаться бесплатно. В пакет включены и денежные переводы – без оплаты комиссий до 1 000 000 Т в месяц. Снимать нужную сумму тоже можно бесплатно (до 500 000 Т ежемесячно). Клиенты заказывают выпуск карты для всех денег, рассрочек и кредитов. Как и в первом случае, за обслуживание и выпуск плата не взимается.

Приятным бонусом зарплатной карты становится и то, что предусматрено участие в программе кешбэк, когда на карту после покупок в разных торговых точках возвращается до 15% от потраченной суммы.

Выгодные кредиты и депозиты

С банком работать выгодно – клиентам предложено несколько пакетов обслуживания. Популярными остаются такие программы:

Депозитные. Программы позволят пополнить счет или частично снять деньги в любой момент. Проценты начисляют ежемесячно, клиентам ForteBank предложена максимальная ставка – 8,7%. Предусмотрена возможность автоматического пролонгирования заключенного ранее договора – нет необходимости посещать банк.



Кредитные. Получить средства можно на разные нужды. Срок кредитования достигает 10 лет, сумма – от 500 000 Т, ставка – 17,5% годовых. Не менее интересная ипотечная программа, которая позволяет получить деньги на срок до 20–25 лет и сумму – до 50 000 000 Т под 7–17% годовых (зависит от выбранной программы). Размер первоначального взноса стартует от 15–20%.

Клиенты смогут заключить договор рефинансирования на срок до 5 лет и под 18,99%. Подробнее о программах, условиях сотрудничества можно узнать в банке или по телефону. Банк предлагает использовать для работы и расчетов, управления счетами, отправки заявок специальное мобильное приложение. Пользователям Forte предложены выгодные условия сотрудничества.