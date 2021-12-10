ForteBank – один из лидеров Казахстана в банковской сфере

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Более 20 лет на финрынке Казахстана успешно работает ForteBank. Банк занимает ведущие позиции с момента основания. Включен в разные рейтинги крупных мировых агентств. Именно такой финансовый партнер будет полезен как для предприятий разного уровня, так и для физических лиц. В ForteBank обращаются для проведения банковских операций, выпуска кредитных, депозитных карт и выдачи кредитов на разные нужды, в том числе и по ипотеке. Банк стал участником фонда гарантирования депозитов KDIF, фондовой биржи KASE, ассоциации финансистов АФК, международных систем коммуникации S.W.I.F.T. & REUTERS и пр.
Банк успешно сотрудничает с компаниями разного профиля и масштаба. Клиентами становятся и частные лица. В финансовую организацию обращаются для получения ряда услуг:
Приятным бонусом зарплатной карты становится и то, что предусматрено участие в программе кешбэк, когда на карту после покупок в разных торговых точках возвращается до 15% от потраченной суммы.
С банком работать выгодно – клиентам предложено несколько пакетов обслуживания. Популярными остаются такие программы:
Клиенты смогут заключить договор рефинансирования на срок до 5 лет и под 18,99%. Подробнее о программах, условиях сотрудничества можно узнать в банке или по телефону. Банк предлагает использовать для работы и расчетов, управления счетами, отправки заявок специальное мобильное приложение. Пользователям Forte предложены выгодные условия сотрудничества.
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