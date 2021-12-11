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Брокер Esperio развенчивает опасные мифы об инвестициях

Просмотров:22 Опубликовано: Сегодня, 11:48
Брокер Esperio развенчивает опасные мифы об инвестициях
Copyright (c) 2019 emerald_media/Shutterstock
Новые клиенты Esperio до прохождения обучающих курсов зачастую подвержены сильному влиянию мифов об инвестициях. Повышение уровня финансовой грамотности, о которой так заботится Esperio, помогает избавиться от опасных предрассудков и предубеждений. Полуправда – вот основа мифов. И этим они особенно опасны. Мифы часто сбивают инвесторов с толку и побуждают их принимать абсурдные решения.

Инвестиции – это сложно, и только для богатых



Первый, пожалуй, самый распространенный и вызывающий доверие миф. На самом деле, сложность процесса инвестирования зависит от вас. Вы можете его как упростить, так и сделать сложным. А возможности современных технологий инвестирования позволяют использовать практически любой объем вложений.
Чтобы не делать инвестиции излишне сложными, нужно начать с обучения. Особенно, если вы осознаете недостаток знаний. В Esperio есть программы обучения, повышающие уровень финансовой грамотности. Начинать стоит именно с них.

Также приглядитесь к аналитическим инструментам, позволяющим упростить инвестирование. Разумное вложение средств должно быть основано на аналитике и прогнозах. Своим клиентам брокер бесплатно предоставляет качественную аналитику. Кроме того, в торговой платформе, которую используют клиенты Esperio, есть набор разнообразных функций для исследования и прогнозирования движений активов на рынке.

Клиенты брокера Esperio могут воспользоваться эксклюзивным информационно-аналитическим продуктом от партнера – компании Trading Central, который отражает важнейшие события на финансовых рынках мира и позволяет оставаться в курсе ключевых изменений, влияющих на стоимость активов.
Подготовка аналитических исследований для трейдеров и инвесторов охватывает более чем 200 рыночных направлений в десятках стран Европы, СНГ, США. Выберите услугу в соответствии с вашими целями и задачами.

Брокер Esperio развенчивает опасные мифы об инвестициях

Copyright (c) 2018 Viktoriia Hnatiuk/Shutterstock



Упростить инвестиции также позволяет сервис Copy Trading. Его суть проста: есть мастера трейдинга, которые стабильно показывают хорошие результаты по сделкам. Они отличаются по соотношению доходности и риска. Инвестор подключает свой счет и автоматически копирует сделки мастеров, выплачивая им комиссию за полученную прибыль.

Наконец, скажем об инвестициях только для богатых. В Esperio есть торговый счет Cent, позволяющий начинать инвестиции с минимальными вложениями. Можно использовать всего несколько центов (один американский цент равен примерно пяти казахстанским тенге). Согласитесь, это доступно.
И, конечно, не нужно, желая получить большую прибыль, вкладывать средства в сложные продукты, в которых вы совсем не разбираетесь. В Esperio помогут выбрать способ и инструменты инвестирования, которые будет соответствовать вашим реальным возможностям.

Моё будущее зависит от сбережений



Бесспорно, транжирить и сорить деньгами – недальновидно. Сбережения имеют большое значение для обеспечения вашего финансового будущего. Но это только первый шаг. Если вы не инвестируете свой капитал в финансовые инструменты, способные компенсировать инфляцию, вы в конечном итоге станете свидетелем обесценивания ваших сбережений.

Например, если годовой уровень инфляции остается на уровне 5-6%, а ваши сбережения остаются на сберегательном банковском счете, который предлагает 3-4% годовых, вы фактически теряете свои средства. Кроме того, стоит учитывать уплату налогов.
Лучше не давать капиталу лежать без дела, а вкладывать его разумно и осмотрительно в наиболее перспективные активы. Если вы хотите узнать, в какие именно, получите консультацию специалистов брокера Esperio.

Инвестиции – это одни риски и потери



Финансово грамотные люди хорошо знают, что любая инвестиционная деятельность предполагает риск потери вложений.
Допустим, вы хотите начать личное дело. Вы планируете открыть производство. Вам потребуется составить инвестиционный план и подробно расписать, какие потенциальные и реальные риски представляют угрозу для вашего бизнеса.

Например, это может быть поломка оборудования, неудачная локализация производства, повышающая стоимость доставки, риски, связанные с экологичностью производства, и так далее.

Если вы учтете в вашей деятельности все факторы риска так, чтобы свести их к минимуму, то ваши инвестиции в бизнес не пропадут даром.
Приступая к инвестициям, вспомните известную притчу про царя, который прежде чем выступать в поход, тщательно рассчитал, хватит ли у него воинов, чтобы одолеть противника.

Нужно помнить: всегда можно научиться инвестировать правильно. И что особенно важно - знания в сфере инвестиций пригодятся вам во многих жизненных ситуациях, когда нужно снизить риски и получить прибыль.

Инвестиции – это обман и мошенничество



Порой можно услышать утверждение, что воруют и обманывают везде. И больше всего воров и обманщиков в сфере финансов.
Безусловно, стать жертвой мошенников - крайне неприятно. Но неверно в возможности видеть неизбежность. Есть огромное число добросовестных финансистов, банкиров, брокеров. И их гораздо больше, чем мошенников.

Наша задача - научиться определять, кто есть кто, и не начинать взаимодействие с отъявленными мошенниками. Такое умение, проницательность - неотъемлемая часть финансовой грамотности. Стать финансово грамотным - значит защитить себя от мошенничества.

Если вы хотите стать финансово грамотным, обратитесь к брокеру Esperio и пройдите курс обучения инвестиционной деятельности. Эти знания станут для вас прочным фундаментом для строительства вашего финансового благополучия. И вы уже никогда не спутаете инвестиции с мошенничеством и обманом.

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