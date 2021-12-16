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Как провести Новый год с семьёй

Просмотров:56 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Как провести Новый год с семьёй
Как провести Новый год с семьей

Содержание



  1. Идеи для семейного нового года

  2. Способы украсить семейный вечер

  3. Поехать с семьёй в путешествие



Идеи для семейного Нового года



Новый год - это не просто семейный праздник, это по-настоящему волшебная пора, когда даже самым заядлым скептикам не скрыться от праздничной атмосферы. Нам о новогодней ночи напоминает всё: украшенные площади, магазины, разнообразные скидки и конкурсы, вывески на витринах, гирлянды повсюду, даже передачи по телевидению. А европейские города и вовсе в преддверии Нового года и Рождества превращаются в ожившую сказку. Красивейшие ярмарки на фоне костелов и местных достопримечательностей, праздничные перфомансы и народные гуляния. И увидеть всю эту красоту очень легко. Можно купить билет на самолёт, но тогда об этом стоит подумать заранее, ведь в это время очень большой поток туристов. Или оформить Зелёную карту https://ukasko.ua/uk/insurance/green-card и отправиться в новогоднее путешествие на собственной машине, с удобством и комфортом.



Поездка за границу всей семьёй - это отличный вариант для проведения новогодних праздников. Такой праздник по-настоящему запомнится надолго. И он отлично подойдёт как для поездки вдвоём, так и для путешествия с детьми или с родителями. Новогоднее путешествие - это идеальный способ провести праздники.



Способы украсить семейный вечер



Но для того, чтобы устроить семейный Новый год, необязательно выезжать за границу. Это можно сделать как в путешествии, так и дома. Например, можно:



  • Заложить новогоднюю традицию


Почему бы не укрепить ощущение семейного и теплого праздника какой-нибудь традицией? Вам необязательно ходить в канун Нового года с друзьями в баню, как это традиционно делают герои известного советского фильма. Вы можете придумать что-то своё. Это может быть что-то совсем необычное для Нового года, например, совместная лепка пельменей утром 31 декабря. Или же что-то связанное с благотворительностью, помощью людям или животным. Можете каждый Новый год делать совместное тематическое фото. Либо же выбрать всеми любимый фильм и смотреть его всей семьёй.



  • Побыть Дедом Морозом или Снегурочкой


Подарите праздник своим детям, переодевшись в Деда Мороза или Снегурочку. Или пригласите кого-то в этих костюмах. Также вы можете стать для кого-то символом праздника, наведавшись в детский дом или больницу, отправив мешок подарков в приют или же поучаствовать в игре “Тайный Санта”, которую многие блогеры проводят в своих аккаунтах. И участники отправляют подарки незнакомым людям, получая взамен также несколько подарков из разных уголков страны или мира.



  • Погадать на будущий год


Праздничные гадания издавна присутствуют в нашей культуре. Почему бы не приобщиться к этой традиции. Ведь можно, если хотите, откинуть весь мистический смысл гаданий и просто повеселиться, загадывая смешные или дурацкие вопросы. 



  • Поиграть в настольные игры


Выберите несколько игр, учитывая возраст всех игроков. Это позволит весело провести время всем членам семьи. Настольные игры также отлично подойдут, если вы отмечаете Новый Год вдвоём или с друзьями, без детей. Порой настольные игры настолько увлекают, что время летит незаметно, и можно даже пропустить бой курантов.



Поехать с семьёй в путешествие



Если же вы всё-таки хотите поехать за границу на Новый год, то не забывайте о том, что в новогодние праздники очень многие предпочитают отдыхать на курортах. Поэтому о билетах и о жилье следует подумать заранее.



Если вы хотите поехать на машине за границу, то кроме туристического полиса на каждого путешественника, вам ещё понадобится и Зелёная карта. Что это за страховка? Грубо говоря, это международная версия полиса ОСАГО. Система страхования Зелёная карта действует практически в 50 странах, поэтому планируя путешествие, учтите этот момент.



А вообще новогоднее путешествие хорошо тем, что можно как отправиться знакомиться с праздничной сказкой в Европу, так и проводить время на тёплых пляжах Азии или Африки. Каждый найдёт прекрасный вариант для Нового года за границей! Это идеальное время для поездки в любую точку мира!



Не забывайте о страховках и необходимых документах для пересечения границы. И если вы хотите сэкономить своё время и деньги, воспользуйтесь бесплатным агрегатором для подбора страховки Ukasko. Здесь вы сможете выбрать и купить нужный полис как на машину, так и туристическое страхование. Попробуйте!



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