Как провести Новый год с семьёй

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Новый год - это не просто семейный праздник, это по-настоящему волшебная пора, когда даже самым заядлым скептикам не скрыться от праздничной атмосферы. Нам о новогодней ночи напоминает всё: украшенные площади, магазины, разнообразные скидки и конкурсы, вывески на витринах, гирлянды повсюду, даже передачи по телевидению. А европейские города и вовсе в преддверии Нового года и Рождества превращаются в ожившую сказку. Красивейшие ярмарки на фоне костелов и местных достопримечательностей, праздничные перфомансы и народные гуляния. И увидеть всю эту красоту очень легко. Можно купить билет на самолёт, но тогда об этом стоит подумать заранее, ведь в это время очень большой поток туристов. Или оформить Зелёную карту https://ukasko.ua/uk/insurance/green-card и отправиться в новогоднее путешествие на собственной машине, с удобством и комфортом.
Поездка за границу всей семьёй - это отличный вариант для проведения новогодних праздников. Такой праздник по-настоящему запомнится надолго. И он отлично подойдёт как для поездки вдвоём, так и для путешествия с детьми или с родителями. Новогоднее путешествие - это идеальный способ провести праздники.
Но для того, чтобы устроить семейный Новый год, необязательно выезжать за границу. Это можно сделать как в путешествии, так и дома. Например, можно:
Почему бы не укрепить ощущение семейного и теплого праздника какой-нибудь традицией? Вам необязательно ходить в канун Нового года с друзьями в баню, как это традиционно делают герои известного советского фильма. Вы можете придумать что-то своё. Это может быть что-то совсем необычное для Нового года, например, совместная лепка пельменей утром 31 декабря. Или же что-то связанное с благотворительностью, помощью людям или животным. Можете каждый Новый год делать совместное тематическое фото. Либо же выбрать всеми любимый фильм и смотреть его всей семьёй.
Подарите праздник своим детям, переодевшись в Деда Мороза или Снегурочку. Или пригласите кого-то в этих костюмах. Также вы можете стать для кого-то символом праздника, наведавшись в детский дом или больницу, отправив мешок подарков в приют или же поучаствовать в игре “Тайный Санта”, которую многие блогеры проводят в своих аккаунтах. И участники отправляют подарки незнакомым людям, получая взамен также несколько подарков из разных уголков страны или мира.
Праздничные гадания издавна присутствуют в нашей культуре. Почему бы не приобщиться к этой традиции. Ведь можно, если хотите, откинуть весь мистический смысл гаданий и просто повеселиться, загадывая смешные или дурацкие вопросы.
Выберите несколько игр, учитывая возраст всех игроков. Это позволит весело провести время всем членам семьи. Настольные игры также отлично подойдут, если вы отмечаете Новый Год вдвоём или с друзьями, без детей. Порой настольные игры настолько увлекают, что время летит незаметно, и можно даже пропустить бой курантов.
Если же вы всё-таки хотите поехать за границу на Новый год, то не забывайте о том, что в новогодние праздники очень многие предпочитают отдыхать на курортах. Поэтому о билетах и о жилье следует подумать заранее.
Если вы хотите поехать на машине за границу, то кроме туристического полиса на каждого путешественника, вам ещё понадобится и Зелёная карта. Что это за страховка? Грубо говоря, это международная версия полиса ОСАГО. Система страхования Зелёная карта действует практически в 50 странах, поэтому планируя путешествие, учтите этот момент.
А вообще новогоднее путешествие хорошо тем, что можно как отправиться знакомиться с праздничной сказкой в Европу, так и проводить время на тёплых пляжах Азии или Африки. Каждый найдёт прекрасный вариант для Нового года за границей! Это идеальное время для поездки в любую точку мира!
Не забывайте о страховках и необходимых документах для пересечения границы. И если вы хотите сэкономить своё время и деньги, воспользуйтесь бесплатным агрегатором для подбора страховки Ukasko. Здесь вы сможете выбрать и купить нужный полис как на машину, так и туристическое страхование. Попробуйте!
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