АО «МРЭК» открыло новую подстанцию

– На сегодняшний день строительно-монтажные работы ПС-110/10 кВ «Южная» закончены. Это результат слаженного профессионального труда всего коллектива. Мы выполнили задачу властей Мангистауской области - идти опережающими темпами по отношению к развитию экономики региона, в частности, туризма. Дополнительные мощности повлекут за собой новые перспективы для развития малого и среднего бизнеса, - сказал заместитель председателя правления по эксплуатации АО «МРЭК» Жаксылык Сагымбеков.

Строительство подстанции «Южная» ПС-110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА проводилось в целях развития туризма Мангистауской области и в рамках подписанного меморандума между АО «МРЭК» и областным акиматом.Энергетики АО «МРЭК» отметили, чтобы построить и ввести в эксплуатацию новую подстанцию, необходимо было провести и новую воздушную линию 110 кВ протяжённостью 6 км. В рамках реализации утверждённой инвестиционной программы стоимость проекта составила более 2 миллиардов тенге. На сегодняшний день Мангистауская область является активно развивающимся регионом: вводятся в эксплуатацию новые жилые комплексы, социальные объекты, коммерческие здания, растёт количество субъектов малого и среднего бизнеса. С развитием туристического хаба на побережье Каспийского моря энергопотребление в регионе значительно растёт.На подстанции установлено современное оборудование, соответствующее передовым международным стандартам. По проекту здесь предусмотрены силовые трансформаторы 25 МВА и ячейки КРУ-10 кВ с блочно-модульным зданием. Также по проекту предусмотрена навивка волоконно-оптического кабеля на провод для обеспечения передачи данных, системы мониторинга и управления подстанцией с выводом на диспетчерский щит АО «МРЭК».Кроме того, для повышения надёжности энергетики выполнили переустройство существующей двухцепной ВЛ-10 кВ с перезаводкой на ПС-110/10 кВ. Реализация вышеуказанных мероприятий позволит разделить ВЛ-10 кВ на три участка, что впоследствии даст возможность сократить протяжённость. Проведённые работы дадут возможность подключения новых объектов.Подстанция «Южная» ПС-110/10 кВ увеличит мощность электроснабжения новых территорий, создав задел для их развития на годы вперед. В ближайшие годы в районе «Тёплого пляжа» Актау ожидается прирост электропотребления, прогнозируется потребность в новых мощностях, что связано со строительством новых туристических объектов. К электроснабжению в том числе будут подключены гостиничный комплекс «Rixos Aktau», тематический парк «TETYS BLU», гольф клуб, строящийся многофункциональный гостинично-туристический комплекс «AQUALINA RESORT».Также в этом году энергетики АО «МРЭК» завершили строительство двухцепной воздушной линии электропередачи. Три километра в северном направлении и 7,3 километра в южном направлении до базы отдыха «Алау». В ходе работ смонтировано 256 опор. Для безопасности птиц на воздушных линиях установлены современные защитные устройства.За последние пять лет прирост мощности силовых трансформаторов на подстанциях АО «МРЭК» составил 31 процентов. В целях удовлетворения возрастающего спроса потребителей на электроэнергию, обеспечения возможности для подключения к электрическим сетям строящихся жилых и производственных объектов в Мангистауской области энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» интенсивно производят замену силовых трансформаторов на оборудование большей мощности.Напомним, 12 ноября 2019 года в целях развития туризма Мангистауской области между АО «МРЭК» и областным акиматом был заключен меморандум о сотрудничестве. В рамках меморандума АО «МРЭК» успешно завершило строительство ЛЭП-10 кВ (двухцепной воздушной линии электропередачи) протяжённостью 10,5 км с заменой силовых трансформаторов 1х2,5 МВА на 2х16 МВА на подстанции «База-отдыха» в районе «Тёплого пляжа» до гостиничного комплекса «Rixos Aktau».