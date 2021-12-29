«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Декабря
+7...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.18 KZT
  • €1 = 488.44 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

АО «МРЭК» открыло новую подстанцию

Просмотров:1624 Опубликовано: Сегодня, 14:07
24 декабря состоялся торжественный запуск новой подстанции «Южная» ПС-110/10 кВ в районе «Тёплого пляжа» Актау. Открытие энергообъекта приурочено ко Дню энергетика РК и 55-летию АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».

Строительство подстанции «Южная» ПС-110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА проводилось в целях развития туризма Мангистауской области и в рамках подписанного меморандума между АО «МРЭК» и областным акиматом.

Энергетики АО «МРЭК» отметили, чтобы построить и ввести в эксплуатацию новую подстанцию, необходимо было провести и новую воздушную линию 110 кВ протяжённостью 6 км. В рамках реализации утверждённой инвестиционной программы стоимость проекта составила более 2 миллиардов тенге. На сегодняшний день Мангистауская область является активно развивающимся регионом: вводятся в эксплуатацию новые жилые комплексы, социальные объекты, коммерческие здания, растёт количество субъектов малого и среднего бизнеса. С развитием туристического хаба на побережье Каспийского моря энергопотребление в регионе значительно растёт.

На подстанции установлено современное оборудование, соответствующее передовым международным стандартам. По проекту здесь предусмотрены силовые трансформаторы 25 МВА и ячейки КРУ-10 кВ с блочно-модульным зданием. Также по проекту предусмотрена навивка волоконно-оптического кабеля на провод для обеспечения передачи данных, системы мониторинга и управления подстанцией с выводом на диспетчерский щит АО «МРЭК».

Кроме того, для повышения надёжности энергетики выполнили переустройство существующей двухцепной ВЛ-10 кВ с перезаводкой на ПС-110/10 кВ. Реализация вышеуказанных мероприятий позволит разделить ВЛ-10 кВ на три участка, что впоследствии даст возможность сократить протяжённость. Проведённые работы дадут возможность подключения новых объектов.

АО «МРЭК» открыло новую подстанцию


Подстанция «Южная» ПС-110/10 кВ увеличит мощность электроснабжения новых территорий, создав задел для их развития на годы вперед. В ближайшие годы в районе «Тёплого пляжа» Актау ожидается прирост электропотребления, прогнозируется потребность в новых мощностях, что связано со строительством новых туристических объектов. К электроснабжению в том числе будут подключены гостиничный комплекс «Rixos Aktau», тематический парк «TETYS BLU», гольф клуб, строящийся многофункциональный гостинично-туристический комплекс «AQUALINA RESORT».

– На сегодняшний день строительно-монтажные работы ПС-110/10 кВ «Южная» закончены. Это результат слаженного профессионального труда всего коллектива. Мы выполнили задачу властей Мангистауской области - идти опережающими темпами по отношению к развитию экономики региона, в частности, туризма. Дополнительные мощности повлекут за собой новые перспективы для развития малого и среднего бизнеса, - сказал заместитель председателя правления по эксплуатации АО «МРЭК» Жаксылык Сагымбеков.


АО «МРЭК» открыло новую подстанцию


Также в этом году энергетики АО «МРЭК» завершили строительство двухцепной воздушной линии электропередачи. Три километра в северном направлении и 7,3 километра в южном направлении до базы отдыха «Алау». В ходе работ смонтировано 256 опор. Для безопасности птиц на воздушных линиях установлены современные защитные устройства.

За последние пять лет прирост мощности силовых трансформаторов на подстанциях АО «МРЭК» составил 31 процентов. В целях удовлетворения возрастающего спроса потребителей на электроэнергию, обеспечения возможности для подключения к электрическим сетям строящихся жилых и производственных объектов в Мангистауской области энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» интенсивно производят замену силовых трансформаторов на оборудование большей мощности.

АО «МРЭК» открыло новую подстанцию


Напомним, 12 ноября 2019 года в целях развития туризма Мангистауской области между АО «МРЭК» и областным акиматом был заключен меморандум о сотрудничестве. В рамках меморандума АО «МРЭК» успешно завершило строительство ЛЭП-10 кВ (двухцепной воздушной линии электропередачи) протяжённостью 10,5 км с заменой силовых трансформаторов 1х2,5 МВА на 2х16 МВА на подстанции «База-отдыха» в районе «Тёплого пляжа» до гостиничного комплекса «Rixos Aktau».

АО «МРЭК» открыло новую подстанцию


АО «МРЭК» открыло новую подстанцию


АО «МРЭК» открыло новую подстанцию


АО «МРЭК» открыло новую подстанцию


АО «МРЭК» открыло новую подстанцию


Партнёрский проект "Лады" и АО «МРЭК»

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика