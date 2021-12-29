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ТОП-5 подарков к Новому году для настоящего мужчины

Просмотров:212 Опубликовано: Сегодня, 14:23
ТОП-5 подарков к Новому году для настоящего мужчины
ТОП-5 подарков к Новому году для настоящего мужчины
Предновогодняя суета практически всегда заполнена мыслями о предстоящем празднике, его организации и подарках. При выборе того, что получат ваши близкие в качестве подарка, в первую очередь стоит обратить внимание на их личные увлечения, предпочтения и практичность.

Снаряжение для похода



Если ваш знакомый мужчина не любит проводить свободные дни, сидя перед телевизором, то самое время порадовать его походным набором или теплой одеждой. Существует множество действительно качественных наборов с походной посудой - всегда нужная вещь для активного человека. Для более экстремальных путешествий незаменимыми вещами станут надувная лодка, спальный мешок или термобелье. Но, перед тем, как совершать покупку, убедитесь, что именно этого не хватает вашему близкому человеку.

Для любителей рыбалки и охоты



У данных увлечений есть большое количество различной атрибутики - от ножей, удочек для приманки, набора снастей и хороших сапог для болотной местности. Если ваш бюджет ограничен, то лучше всего не выбирать ничего дорогостоящего. Лучше подарить что-то менее значимое, но действительно качественное.

Ручной инструмент



Каждому мужчине всегда приятно работать качественным инструментом. Решить бытовые проблемы быстро, бесшумно и без лишних хлопот ему поможет аккумуляторная дрель-шуруповерт Greenworks G24DDK2. Напряжение применяемого аккумулятора 24V - это на 33% мощнее 18V аналогов, а главное, этот аккумулятор совместим еще с 40V+ устройствами. Максимальный крутящий момент 56Нм. Устройство выполняет 2 основные функции - сверление и работа с крепежом. Данная модель оснащена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя и храповым механизмом подтяжки, благодаря чему можно быстро и легко менять оснастку.

ТОП-5 подарков к Новому году для настоящего мужчины


Подарочный сертификат на экстрим



Отличный способ порадовать близкого новыми увлечениями и впечатлениями. Вариантов огромное количество, вы точно подберете что-нибудь по душе и бюджету. Из самых популярных вариантов можно отметить: прыжок с парашютом, картинг, поездку с инструктором на спорт-каре и многое другое.

Снегоуборочная машина



Если своим подарком вы хотите осчастливить не только мужчину, но и всю семью, то аккумуляторная снегоуборочная машина Greenworks GD40SSK2 будет хорошим вариантом. С наступающими холодами и снегом стоит позаботиться о том, как быстро решить данную проблему. Очищение дорожек, сугробов вокруг машины и территории в целом больше не будет проблемой. Это незаменимый помощник владельцам частных домов или отдельных гаражей. Техника оснащена самым современным и надежным двигателем бесколлекторного (бесщеточного) типа серии DigiPro. Такой тип двигателя сравним по мощностным характеристикам с бензиновыми аналогами. Обладает пониженным уровнем вибрации и шума, не загрязняет окружающую среду.

Выбрать действительно стоящий подарок мужчине достаточно сложно, но есть ряд вещей и техники, которые порадует каждого. Самое важное - отдавать предпочтения не столько дорогим, сколько действительно нужным вещам.

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