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Покупка квартиры в Актау

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 15:38
Покупка квартиры в Актау
Покупка квартиры в Актау
История этого города отличается от прочих населённых пунктов Казахстана. Его спроектировали и построили в 60-е годы XX столетия. Вблизи от этого места расположен самый большой в мире урановый карьер. Именно с его разработкой связано основание города в советские времена. В наши дни Актау – это промышленный центр и единственный международный порт в Казахстане для перевозки нефтепродуктов и прочего груза. В городе отсутствуют естественные источники пресной воды. Вода, добываемая для местного населения, получается искусственным методом.

Приобретение квартиры в курортной зоне



Город является известным курортом. В нём есть много таких предложений как продажа квартир в Актау, поскольку регион стремительно развивается и всё больше людей хотят приобрести в нём уютное жильё. Здесь расположены высококлассные гостиницы. Некоторые из них числятся в мировой сети отелей премиум-класса. На стоимость недвижимости в этом городе влияют следующие важные факторы:
• в данном месте нет домов старого фонда из-за его позднего основания;
• это курортная местность (она располагается на берегу Каспийского моря, в юго-западной части Казахстана);
• город очень зависит от нефтяного бизнеса (как и рядом расположенный Атырау).

Любопытная особенность рассматриваемого курорта заключается в том, что тут отсутствуют улицы со стандартными названиями. Все они обозначаются цифрами. Место состоит из тридцати шести микрорайонов. В каждом из них есть конкретное число домов с порядковым номером. Для обозначения адреса названия улиц в городе не применяются вообще – только номера микрорайонов и домов. Многие хотят купить здесь комфортное жильё. Сделать это быстро им помогает ресурс homsters.kz, на котором можно выбирать из различных предложений.

Онлайн-сервис, помогающий в поиске квартир



Если вы собираетесь приобрести тут недвижимость, то воспользуйтесь удобным и функциональным онлайн-сервисом Homsters.kz, где есть множество предложений разной стоимости. Это популярный сайт для всех, кого интересует покупка и продажа жилья в Казахстане.
На онлайн-площадке всегда предоставлена только актуальная информация. Для ускорения поиска нужного вам объекта настройте фильтры и выберите подходящие категории: микрорайон, район, город, жилищный комплекс или улица; вторичное жильё или квадратные метры в новостройке; дом, дача, квартира или земельный участок; количество комнат в жилье; ценовая категория, в которую входит определённая недвижимость.
Найти подходящее вам жильё достаточно просто. Фильтр поиска, установленный по стоимости, позволяет знакомиться сначала с бюджетными вариантами, а потом с предложениями жилья подороже. Новые варианты появляются на ресурсе каждый день. Как видите, поиск квартиры в этом городе по доступной цене – вполне выполнимая задача.

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