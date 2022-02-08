Как избавиться от чувства одиночества в молодости и зрелости

Если вы не знаете, как избавиться от одиночества, чувствуете бесцельность своей жизни и ненужность, не можете найти парня или девушку, то статья явно для вас. Методы, которые здесь будут описаны, подойдут для молодых людей и тем, кому за 40 лет, за 50 или даже за 60. Для удобства поиска статья разделена подзаголовками, чтобы вы могли прочитать только интересующую вас часть.
Как избавиться от одиночества и выйти замуж
Не зря у всех на слуху фраза «материнский инстинкт». Практически любая девушка хочет стать матерью, воспитывать и защищать своего ребёнка. Но часто современные женщины почему-то не могут найти вторую половинку. Происходит это в основном по следующим причинам:
• Женская стеснительность. Ранее, особенно в 19 веке, девушка была просто обязана быть стеснительной, скромной, иначе её считали распутной и доступной.
• Завышенные требования к молодому человеку. Девочки, как бы там ни было, более эмоциональные существа и склонны рисовать идеалы в голове (не лишены этого также инфантильные мужчины).
В случае стеснительности ради внешнего приличия хочется сказать, что минули уже те времена, когда это пользовалось спросом. Теперь парни любят девушек, которые открыты в общении, не имеют миллион предрассудков. А вот девушек, которые привыкли статно себя держать, сдержанно говорить и вообще выглядеть как благопорядочная принцесса, любят только незрелые парни.
В случае завышенных требований к партнёру нужно понимать, какие требования действительно нужно внутренне предъявлять ко второй половинке. Основной показатель – зрелость человека. Рядом со зрелым мужчиной всегда такое чувство: что не случись – он может решить любую проблему. Мужчина должен уметь контролировать свои эмоции и точно знать, что он хочет, не отдаваться романтичным настроениям. А вот если, например, он постоянно дарит цветы, придыхает при встрече, всем видам показывает зависимость от девушки и вообще повышено одаривает вниманием, то перед вами незрелый мужчина.
Избавиться от одиночества и найти любимого человека по щелчку пальцев, конечно, не получится. Одной статьёй тут не помочь. Главное, не ведитесь на инфантильных мужчин. Если не чувствуете себя рядом с молодым человеком «как за каменной стеной», то лучше найти другого. А если не знаете, где искать достойную пару – посмотрите подборку анкет для знакомства с мужчинами после 40
. Здесь точно есть достойные кандидаты.
Как мужчине избавиться от чувства одиночества
Женщины ценят тех мужчин, которые умеют контролировать эмоции. А те мужчины, которые постоянно высказывают свои чувства по малейшим поводам, ведут себя как дети, вызывают только сочувствие. И если мужчина поборет это в себе, то и чувство одиночества чаще пропадает или становится не столь важным.
Мужчину чувство одиночества чаще посещает тогда, когда он не знает:
• куда применить свои навыки;
• как найти работу по душе;
• любимое дело и проч.
Счастлив тот мужчина, который в первую очередь занят делом, которое у него получается.
Если чувство ненужности и одиночества возникает в связи с девушками, то стоит сразу отсекать эти мысли. Вторая половинка для мужского пола должна быть наравне с другими делами. Если совсем упростить, то девушка пусть олицетворяет образ прекрасного цветка в квартире, за который ты ответственен, но без которого жизнь никуда не уходит, она продолжается.
Если хочется познакомиться с девушкой, нужно ходить в компании, где они есть, пробовать знакомиться. Если хочется лежать на диване и думать о бренности бытия, то надо встать и что-то начать делать, хотя бы прогуляться. Как говорил Гиппократ:Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь.Вот перечень того, чем ещё можно заняться:
• поискать полезное хобби и заниматься им в свободное время;
• завести домашнее животное и ухаживать за ним;
• заняться спортом и принимать холодный душ.
Насчёт холодного душа (или контрастного душа) есть интересный факт, основанный на эксперименте. Так, люди, которые постоянно принимают его, меньше подвержены депрессии, тревоге. Если стало грустно – сразу под контрастный душ.
Побороть чувство ненужности и одиночества после 40 лет
Кризис среднего возраста – не просто миф, он действительно существует. Он характеризуется двумя переживаниями:
• неудовлетворённость текущей жизнью;
• осознание приближающейся смерти.
Кризисы в возрасте 40 лет и выше, иногда от 30 и выше, чаще связаны с прошлым, чем с будущим. В мыслях человека идёт переоценка прошлых заслуг и их результата в настоящем времени. Если у молодого человека ещё всё впереди и он амбициозен, то взрослый человек как бы подводит итоги своей жизни.
Одиночество в 40 лет
Если что-то не устраивает в 40 лет, то вот 3 эффективных рецепта:
1. Общение с живым человеком, с глазу на глаз, за чашечкой кофе. Поговорите о своих проблемах с тем, кому вы доверяете. Главное, вести беседу в рамках общего разговора, а не навязываться.
2. Знакомьтесь с новыми людьми, встречайте людей по интересам. Общение с единомышленниками даёт ощущение собственной важности, поднимает настроение.
3. Сфокусируйтесь на процессе, а не результате. Молодые люди делают упор на результате, а вы, как более мудрый, учитесь радоваться самому делу, а не его результату.
Одиночество в 50 лет
Когда исполняется 50 лет, для многих впереди маячит пенсия, отход от социальной активности. С другой стороны, человек ещё достаточно энергичен, хочет как можно больше успеть на работе, добиться успехов. К тому же дети уже обычно выросли, обзавелись собственной семьёй. Старые цели достигнуты, а на новые сложно решиться. В любом случае нужно расслабиться и, например, сделать следующее:
1. Встретиться со старыми друзьями, вспомнить былое, возобновить прерванную когда-то дружбу.
2. Поставить новые цели. Займитесь каким-то делом, попробуйте какое-либо занятие с чистого листа. Не важен результат, важно новое дело, которое может отлично зарядить.
3. Заботьтесь о ком-либо. В 50 лет уже мало хочется думать о себе, о своих успехах. Тогда сосредоточьтесь о заботе на внуках или заведите домашнее животное.
Одиночество в 60 лет
На пенсии силы уже не те, здоровье часто не позволяет вести полноценную жизнь. А если до этого возраста не удалось обзавестись детьми, внуками, то от чувства одиночество и ненужности в 60 лет и выше можно отчаяться. Но вместо бездействия лучше:
1. Умеренно займитесь физическими упражнениями. Докажите самому себе, что ещё способны быть активным – «Пока жив, я ещё покажу».
2. Не старейте в одиночестве. Будьте всегда в окружении людей. Запишитесь куда-нибудь, в группу людей, которые будут близки вам по духу. Созванивайтесь со старыми знакомыми, приглашайте в гости или сами приходите к ним, если они не против.
3. Учитесь новому, не давайте мозгу прозябать. В пожилом возрасте важно сохранить здравый ум, умение мыслить быстро, логично, творчески. Попробуйте осваивать новые занятия, читать книги, смотреть хорошее кино, заняться фотографией в конце концов.
Таким образом, избавиться от одиночества и выйти замуж или справиться с одиночеством мужчине, а также людям за 40, не так уж сложно. Попробуйте следовать советам, описанным выше. Жизнь происходит в движении, в котором чувство одиночества притупляется или уходит вовсе.На правах рекламы