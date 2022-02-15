Внутренние рейсы Казахстана и его красота

Казахстан — живописная страна с шикарным климатом, в которой хочется затеряться и остаться. Путешествуя по горам, исследуя реки и озера, в этот край невозможно не влюбиться. По разным причинам в Казахстан ежегодно приезжают тысячи туристов со всех уголков мира, чтобы раствориться в единении со здешней природой.
Казахстанская авиакомпания FlyArystan старается сделать максимально комфортные условия перелетов для тех, кто здесь отдыхает или работает.
Одним из комфортных условий является рейс между морским городом Актау и самым большим городом Казахстана — Алматы. Приобрести билеты на рейсы Актау — Алматы
можно на официальном сайте авиакомпании FlyArystan. По ссылке вы найдете самые выгодные предложения о покупке билетов по минимально возможному прайсу. Это самая бюджетная авиакомпания Казахстана, обеспечивающая комфортные условия перелета и гарантирующая безопасность клиентам. Авиакомпания предлагает самый быстрый прямой рейс Актау — Алматы, который позволит пассажирам добраться без пересадок всегда за 3 часа реального времени. Ранее самым быстрым считался рейс с пересадкой, но по времени перелет занимал 4 часа.
Достопримечательности города Алматы
Слово «Алматы» в переводе с казахского означает «яблоневый», и на протяжении 70 лет был столицей республики Лишь с 1997 года столицу Казахстана перенесли в Астану, однако сам Алматы при этом не утратил своего стратегического и культурного значения. Его всё так же считают Южной столицей Казахстана.
На сегодняшний день туристы города Алматы приезжают ради изучения местных достопримечательностей. Спортивный комплекс Медео, гора Кок-Тюбе, монумент независимости Казахстана с шестиметровым «Золотым человеком на вершине», а также потрясающий Вознесенский собор — это лишь малая часть тех красот, которые доступны гостям города после перелета.Если вы турист, то в первую очередь стоит посетить такие места:
1. Зенковский собор. Эта религиозная постройка возведена еще во времена царской эпохи. Собор построен исключительно из дерева, и его уникальной особенностью считается то, что в его структуре нет ни единого гвоздя. Зенковский собор считается одним из восьми уникальных деревянных зданий в мире.
2. Национальный музей музыкальных инструментов. Этот музей располагается в доме чиновников в прошлом. На выставке представлены казахские музыкальные инструменты, относящиеся к столетию. Сюда часто прилетают из Актау в Алматы молодые художники и композиторы, чтобы обогатиться культурно и духовно.
3. Большое озеро. В 30 километрах к югу от Алматы расположилось большое озеро на высоте 2511 метров над морем. Оно лежит в пустоте долины, в окружении древних горных вершин, словно мерцающее зеркало. Величественное и нетронутое человеком, чистое и прекрасное, словно в первый день после сотворения мира.
Провести здесь отдых в компании друзей или близких — бесценно
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