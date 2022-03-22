Драмы на вечер: что посмотреть и не разочароваться

Вечерний просмотр фильмов в кругу семьи или друзей – отличная возможность расслабиться, отвлечься от работы и проблем. Драмы подойдут для тех, кто отдает предпочтение серьезным фильмам. Часто режиссеры выбирают смешение жанров, поэтому в таких кинолентах есть место тонкому юмору и захватывающему сюжету. Онлайн-кинотеатр ivi подготовил подборку лучших драм.
Мария. Спасти Москву
Мария – обычная девушка, которая не верит в Бога, полностью посвятила жизнь работе. Она отреклась от отца, переехала в столицу, чтобы работать в органах государственной безопасности. Начинается ВОВ. Маша просит отправить ее на фронт, но руководство решает забросить ее в тыл врага. Город Торхово она отлично знает, в этом городе прошло ее детство. Мария возглавляет диверсионную группу для перевозки в столицу иконы. В фильме https://www.ivi.ru/watch/478075
ей предстоит встретиться с немцами, найти общий язык с местным священником и пережить предательство.
Дикая парочка
Энтони и Розмари живут на соседних фермах. С детства они понимали, что семьи враждуют, пытаясь отстоять участок земли, находящийся на границе обеих территорий. Это не мешает молодым людям дружить, за годы они узнали о друг друге все. Появляются между ними и любовные чувства, но из-за сложившихся обстоятельств вместе они быть не могут. В деревню неожиданно приезжает Адам. Он не только хочет заполучить ферму Энтони, но и завоевать сердце его возлюбленной. В фильме https://www.ivi.ru/watch/415515
Райли пытается сделать все, чтобы не потерять Розмари.
Временные трудности
Саша родился с тяжелой болезнью. Его отец всю жизнь проработал на заводе. Для воспитания сына он выбрал подход, где нет места чувству жалости и состраданию. Мальчику приходится учиться самостоятельно есть, одеваться и решать другие сложные бытовые задачи. Осложняется все и отношением в школе, в которой Александр терпит постоянные насмешки одноклассников. Повзрослев, он становится успешным кризисным менеджером. Мужчина преодолел свою болезнь, но стал ненавидеть папу. У него появляется возможность отомстить близкому родственнику.
Отцы и дочери
Джейк Дэвис теряет в автокатастрофе жену. Ему предстоит справиться со сложным заданием – с воспитанием дочери. Неожиданно у него появляется психическое расстройство. Не желая портить ребенку жизнь, он отправляет Кэти к дяде и тете. Через 25 лет повзрослевшая девушка устраивается на работу психологом и социальным работникам. Она помогает детям, которые пережили расставание с родителями. Одновременно она старается справиться с собственными проблемами. До сих пор она считает, что отец бросил ее. Неожиданная встреча заставляет Кэти иначе посмотреть на ситуацию.На правах рекламы