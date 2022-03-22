Самые подешевевшие и подорожавшие токены: что покупать, а что продавать

На фоне последних событий на мировой арене и в вокруг Украины, первая криптовалюта Биткоин сильно потеряла в цене. Так, в марте биткоин торгуется уже на отметке в 38 000 долларов. Одни эксперты считают, что криптовалюта уже не вернется к прежней отметке, а другие - настроены более оптимистично. Пока аналитики ведут споры относительно биткоина, ряд токенов сильно подорожали.
Какие токены подорожали
Первый токен, который моментально набрал в цене, - Bitmic. Данная криптовалюта представляет собой блокчейн-платформу, которая предназначена для создания метавселенных и неделимых токенов (то есть NFT).
За неделю после событий на востоке Украины данный токен подорожал более чем на 800%. Так, например, 5 марта криптовалюта торговалась на отметке в 9 долларов.
SIBcoin - еще одна монета, которая сильно подорожала в цене. Текущую цену актива можно посмотреть в saxo банк. Так, по оценкам многих аналитиков, криптовалюта etf
подорожала на более чем 600%. SIBcoin представляет собой форк криптовалюты Dash.
ArmzLegends - еще один блокчейн-проект, токены которого сильно подорожали за неделю - по оценкам экспертов примерно на 400%. Данный токен представляет собой игровой проект. В нем пользователи могут получать монеты за выполнение различных заданий.
Какие токены подешевели
Не все блокчейн-проекты получили столь большой успех. Есть и монеты, которые за последнее время сильно потеряли в цене. Специалисты рекомендуют как можно скорее избавиться от этих активов.
Первым токеном, который сильно просел в цене, является Cardano. Данная платформа предназначена для создания децентрализованных приложений, а также различных смарт-контрактов. Трейдеры отмечают, что буквально недавно график токена пробил мощный уровень поддержки, который не давал цене упасть. Уровень находился в отметке 1 доллара. Сейчас цена токена пробила этот уровень, а значит, как считают аналитики, график стремительно пойдет вниз, чтобы приблизиться к следующему уровню. А пробитый уровень на отметке 1 доллара уже стал линией сопротивления.
Другая подешевевшая криптовалюта Solana является ближайшим и самым серьезным конкурентом Ethereum. Последняя на сегодняшний день - самая популярная монета в сфере смарт-контрактов. Однако "эфир" очень часто перегружается, из-за чего скорость транзакций падает. Solana же предлагает пользователям решение этой проблемы.
Трейдеры отмечают, что Solana долгое время находилась на стадии роста. Но сейчас происходит разворот. Это значит, что в ближайшее время график стремительно пойдет вниз.
Другая криптовалюта - Fantom - тоже дешевеет на глазах. Все это время токен находился в растущем тренде. Специалисты считают, что после такого активного роста обязательно наступит коррекция, которая приведет к развороту тренда. После этого цена пойдет вниз. Сейчас токен торгуется на отметке 1,5 доллара.
Fantom является блокчейн-проектом, основной функцией которого является повышение масштабируемости. Он составляет конкуренцию многим другим популярным токенам, например, тому же XRP.На правах рекламы