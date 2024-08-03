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03.08.2024, 09:23

Глазами сирот: в каких условиях живут дети без родителей в Актау

Фоторепортажи 0 0 Наталья Вронская

Главный врач ГУ «Областной специализированный дом ребенка» показала корреспонденту lada.kz, как сегодня выглядит государственное учреждение, где воспитываются малолетние дети, оставшиеся без попечения родителей.

фото предоставлено Сару Ермухановой
фото предоставлено Сару Ермухановой

Сару Ермуханова рассказала, что сейчас у них под опекой находятся 13 детей. Помимо реабилитации и заботы, для нее, как для главы учреждения, было важно создать атмосферу домашнего уюта.

«Наша первоочередная цель была сделать дом ребенка не как казенное здание, а «как дома». За последние 7 лет мы очень сильно трансформировались. У меня была идея создания уюта, и оказалось, что существует ленинградский проект под таким же названием. Мы взяли его за основу и реализовали у нас в здании. Сегодня все, начиная от мебели и заканчивая постельным бельем, картинами и прочим, сделано так, чтобы ребенок ощущал себя комфортно и уютно», - говорит Сару Ермуханова.

Зеленые, желтые цвета в интерьере, говорит главный врач, преобладают не случайно. Именно эти оттенки по мнению психолог оказывают на детей эмоциональную поддержку.

На стенах в спальне - рисунки спящих живот

«Мы хотели сократить период реабилитации для наших малышей. Многие из поступающих к нам - детки не неблагополучных семей. Они видели драки, ссоры, плохое обращение. Спокойная обстановка, уют «залечивают» их раны, создают возможность чувствовать себя в безопасности», - говорит руководитель организации.

Гнездо с птичками сотрудники дома ребенка делали своими руками. Говорят, что таким образом пытались создать для детей атмосферу условного «гнезда», безопасного места, где им тепло, сытно и они могут расти без страха и опасений.

Игровые комнаты рассчитаны на все возраста - от самых крошечных до более взрослых детишек.

 

Дети находятся здесь в основном в холодное время года. Летом, как правило, играют на улице.

В коридорах дома ребенка - морская тематика во всем ее многообразии.

«Мы специально нарисовали на стенах морских обитателей и рассказываем  детям о том, какие из них живут у нас в Каспии. Растим в детках понимание того, что животных обижать нельзя, потому что были шокированы случаем, который произошел в Мангистау, когда бедного тюленя забили камнями. Считаем, что начинать воспитывать любовь к братьям меньшим надо с самого раннего возраста», - рассказала Сару Ермуханова.

В спальне на потолке висят самолетики. По словам главного врача, это тоже механизм эмоциональной поддержки.

«Перед сном дети часто думают о мамах. И чтобы их отвлечь, мы повесили самолетики, они смотрят на них, отвлекаются и им становится лучше», - говорит Сару Ермуханова.

В игровой комнате на стене висит карта мира.

Главный врач убежден, что когда ее воспитанники вырастут, то станут образованными и умными людьми, и смогут путешествовать где только захотят.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Знакомое место! 16 лет назад я забрал отсюда одного ребёнка
03.08.2024, 08:12
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