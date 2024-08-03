Глазами сирот: в каких условиях живут дети без родителей в Актау

Главный врач ГУ «Областной специализированный дом ребенка» показала корреспонденту lada.kz, как сегодня выглядит государственное учреждение, где воспитываются малолетние дети, оставшиеся без попечения родителей.
Сару Ермуханова рассказала, что сейчас у них под опекой находятся 13 детей. Помимо реабилитации и заботы, для нее, как для главы учреждения, было важно создать атмосферу домашнего уюта.
«Наша первоочередная цель была сделать дом ребенка не как казенное здание, а «как дома». За последние 7 лет мы очень сильно трансформировались. У меня была идея создания уюта, и оказалось, что существует ленинградский проект под таким же названием. Мы взяли его за основу и реализовали у нас в здании. Сегодня все, начиная от мебели и заканчивая постельным бельем, картинами и прочим, сделано так, чтобы ребенок ощущал себя комфортно и уютно», - говорит Сару Ермуханова.
На стенах в спальне - рисунки спящих живот
«Мы хотели сократить период реабилитации для наших малышей. Многие из поступающих к нам - детки не неблагополучных семей. Они видели драки, ссоры, плохое обращение. Спокойная обстановка, уют «залечивают» их раны, создают возможность чувствовать себя в безопасности», - говорит руководитель организации.
Игровые комнаты рассчитаны на все возраста - от самых крошечных до более взрослых детишек.
В коридорах дома ребенка - морская тематика во всем ее многообразии.
«Мы специально нарисовали на стенах морских обитателей и рассказываем детям о том, какие из них живут у нас в Каспии. Растим в детках понимание того, что животных обижать нельзя, потому что были шокированы случаем, который произошел в Мангистау, когда бедного тюленя забили камнями. Считаем, что начинать воспитывать любовь к братьям меньшим надо с самого раннего возраста», - рассказала Сару Ермуханова.
В спальне на потолке висят самолетики. По словам главного врача, это тоже механизм эмоциональной поддержки.
В игровой комнате на стене висит карта мира.
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