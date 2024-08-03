Глазами сирот: в каких условиях живут дети без родителей в Актау

Главный врач ГУ «Областной специализированный дом ребенка» показала корреспонденту lada.kz , как сегодня выглядит государственное учреждение, где воспитываются малолетние дети, оставшиеся без попечения родителей.

фото предоставлено Сару Ермухановой

Сару Ермуханова рассказала, что сейчас у них под опекой находятся 13 детей. Помимо реабилитации и заботы, для нее, как для главы учреждения, было важно создать атмосферу домашнего уюта.

«Наша первоочередная цель была сделать дом ребенка не как казенное здание, а «как дома». За последние 7 лет мы очень сильно трансформировались. У меня была идея создания уюта, и оказалось, что существует ленинградский проект под таким же названием. Мы взяли его за основу и реализовали у нас в здании. Сегодня все, начиная от мебели и заканчивая постельным бельем, картинами и прочим, сделано так, чтобы ребенок ощущал себя комфортно и уютно», - говорит Сару Ермуханова.

Зеленые, желтые цвета в интерьере, говорит главный врач, преобладают не случайно. Именно эти оттенки по мнению психолог оказывают на детей эмоциональную поддержку.

На стенах в спальне - рисунки спящих живот

«Мы хотели сократить период реабилитации для наших малышей. Многие из поступающих к нам - детки не неблагополучных семей. Они видели драки, ссоры, плохое обращение. Спокойная обстановка, уют «залечивают» их раны, создают возможность чувствовать себя в безопасности», - говорит руководитель организации.

Гнездо с птичками сотрудники дома ребенка делали своими руками. Говорят, что таким образом пытались создать для детей атмосферу условного «гнезда», безопасного места, где им тепло, сытно и они могут расти без страха и опасений.

Игровые комнаты рассчитаны на все возраста - от самых крошечных до более взрослых детишек.

Дети находятся здесь в основном в холодное время года. Летом, как правило, играют на улице.

В коридорах дома ребенка - морская тематика во всем ее многообразии.

«Мы специально нарисовали на стенах морских обитателей и рассказываем детям о том, какие из них живут у нас в Каспии. Растим в детках понимание того, что животных обижать нельзя, потому что были шокированы случаем, который произошел в Мангистау, когда бедного тюленя забили камнями. Считаем, что начинать воспитывать любовь к братьям меньшим надо с самого раннего возраста», - рассказала Сару Ермуханова.

В спальне на потолке висят самолетики. По словам главного врача, это тоже механизм эмоциональной поддержки.

«Перед сном дети часто думают о мамах. И чтобы их отвлечь, мы повесили самолетики, они смотрят на них, отвлекаются и им становится лучше», - говорит Сару Ермуханова.

В игровой комнате на стене висит карта мира.