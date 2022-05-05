Канат Жумабаев: Более 750 миллионов тенге выделили на занятия спортом для детей в Мангистау

Фото из архива Lada.kz

Как сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта Канат Жумабаев, в 2021 году на эти цели выделялось более 210 млн тенге, охвачено 4 884 ребёнка.



- В 2022 году в Мангистауской области через госспортзаказ был запланирован охват 7 840 детей и подростков, но из-за увеличения количества детей в 3,5 раза, соответственно, увеличился и бюджет, он составил 754 млн тенге. В области проектом подушевого финансирования 70 индивидуальных предпринимателей бесплатно обеспечивают 24 видами спорта детей в возрасте от четырёх до 17 лет, - проинформировал Канат Жумабаев.



Он отметил, что платформа Artsport.kz работает исправно.



- 70 предпринимателей, получивших ваучер, продолжают работать. Соответственно, дети продолжают заниматься спортом на бесплатной основе, то есть финансирование продолжается. Однако, выделение ваучеров пока прекращено, так как из бюджета должны быть полностью выделены дополнительные средства. Выделить их управлением будет предложено на предстоящем заседании маслихата, - говорит Канат Жумабаев.



Он рассказал и о проекте «Чемпионы нашего двора». В настоящее время между индивидуальным предпринимателем и управлением возник спор по данному проекту.



По словам Жумабаева, в 2019-2021 годах по проекту «Чемпионы нашего двора» был заключен и реализован договор из одного источника с ТОО «English Kids Club» по закону РК «О государственных закупках».



В текущем году для продолжения этого проекта из местного бюджета выделено 121 000 000 тенге.



Однако, в связи с внесением изменений в Закон «О государственных закупках» управлением принято решение о проведении открытого конкурса. В этом открытом конкурсе может принять участие любое учреждение. В настоящее время прошёл первый этап открытого конкурса. В связи с отсутствием представленных заявок

управление готовит документы по повторному проведению открытого конкурса.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.