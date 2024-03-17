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Опубликовано: Сегодня, 16:59

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День Шанырака: Актауские депутаты и представители «Совета матерей» поздравили мам с праздником Наурыз

Сегодня четвертый день декады Наурыз в Казахстане – День Шанырака. В связи с этим актауские депутаты и представители «Совета матерей» вручили подарки мамам, малышам и поздравили их с праздником Наурыз, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено ЦОК Мангистауской области
На специально организованном мероприятии, посвященном Дню Шанырака декады Наурыз, представители отдела внутренней политики и развития языков города Актау, депутаты Актауского городского маслихата и представители городского «Совета матерей» поздравили рожениц в перинатальном центре «Ана мен бала» в 34 микрорайоне с праздником Наурыз. Они вручили 25 мамам цветы, сладости и сертификаты.

- Мы поздравили матерей с праздником Наурыз. Роль матери в воспитании детей уникальна. Мамы всегда заслуживают уважения. Желаю каждой семье счастья и благополучия, единства и мира. С праздником!, - сказал депутат Актауского городского маслихата Манарбек Бисекенов.


А представители Актауского городского «Совета матерей» ежегодно поздравляют мам в центре «Ана мен бала».

- Мы по традиции каждый год поздравляем мам. И сегодня в День Шанырака мы вручили роженицам подарки. Пусть наша страна процветает, мира и благополучия нашему народу!, - сказала председатель Актауского городского «Совета матерей» Гульзира Есетова.


В свою очередь и мамы поздравили с праздником Наурыз. Одна из них – Гаухар Райханова. Она родила шестого ребенка.

- Пусть все дети будут здоровы и счастливы. Дети – это сердце мамы. Спасибо всем, кто поздравил. С праздником Наурыз, - сказала многодетная мама Гаухар Райханова.


По словам заведующей отделением центра «Ана мен бала» Зухры Елубаевой, в данном центре за сутки рождаются 25-30 малышей.

- За сутки рождается 25-30 малышей. Наши специалисты следят за здоровьем матери и ребенка. За последние сутки родился 31 ребенок. Все мамы и дети чувствуют себя хорошо, - рассказала заведующая отделением центра «Ана мен бала» Зухра Елубаева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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