День Шанырака: Актауские депутаты и представители «Совета матерей» поздравили мам с праздником Наурыз

- Мы поздравили матерей с праздником Наурыз. Роль матери в воспитании детей уникальна. Мамы всегда заслуживают уважения. Желаю каждой семье счастья и благополучия, единства и мира. С праздником!, - сказал депутат Актауского городского маслихата Манарбек Бисекенов.

- Мы по традиции каждый год поздравляем мам. И сегодня в День Шанырака мы вручили роженицам подарки. Пусть наша страна процветает, мира и благополучия нашему народу!, - сказала председатель Актауского городского «Совета матерей» Гульзира Есетова.

- Пусть все дети будут здоровы и счастливы. Дети – это сердце мамы. Спасибо всем, кто поздравил. С праздником Наурыз, - сказала многодетная мама Гаухар Райханова.

- За сутки рождается 25-30 малышей. Наши специалисты следят за здоровьем матери и ребенка. За последние сутки родился 31 ребенок. Все мамы и дети чувствуют себя хорошо, - рассказала заведующая отделением центра «Ана мен бала» Зухра Елубаева.

На специально организованном мероприятии, посвященном Дню Шанырака декады Наурыз, представители отдела внутренней политики и развития языков города Актау, депутаты Актауского городского маслихата и представители городского «Совета матерей» поздравили рожениц в перинатальном центре «Ана мен бала» в 34 микрорайоне с праздником Наурыз. Они вручили 25 мамам цветы, сладости и сертификаты.А представители Актауского городского «Совета матерей» ежегодно поздравляют мам в центре «Ана мен бала».В свою очередь и мамы поздравили с праздником Наурыз. Одна из них – Гаухар Райханова. Она родила шестого ребенка.По словам заведующей отделением центра «Ана мен бала» Зухры Елубаевой, в данном центре за сутки рождаются 25-30 малышей.