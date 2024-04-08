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Опубликовано: Сегодня, 20:03

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Актауский городской Совет ветеранов: Мы вместе преодолеем все трудности!

Актауский городской отдел внутренней политики и развития языков совместно с Советом ветеранов и Советом матерей посетили эвакуационные пункты, где узнали о состоянии людей, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Представители Совета ветеранов рассказали эвакуированным о важности единства страны.

- Каждый вызов мы преодолеем вместе. Вы не одни. Государство принимает все необходимые меры. Где есть единство - там есть сила. Пусть наша страна будет мирной и стабильной, - сказал председатель Актауского городского Совета ветеранов Аманжол Картбай.

Председатель Актауского городского Совета матерей Гульзира Есетова отметила, что необходимую помощь можно получить от ответственных сотрудников эвакуационного пункта.

- Жители нашего региона приветствуют вас с открытыми объятиями. Если вам нужна помощь, обратитесь к сотрудникам эвакуационного пункта. Мы готовы оказать вам необходимую поддержку, - сказала председатель Актауского городского Совета матерей Гульзира Есетова.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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