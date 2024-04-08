Актауский городской Совет ветеранов: Мы вместе преодолеем все трудности!

- Каждый вызов мы преодолеем вместе. Вы не одни. Государство принимает все необходимые меры. Где есть единство - там есть сила. Пусть наша страна будет мирной и стабильной, - сказал председатель Актауского городского Совета ветеранов Аманжол Картбай.



- Жители нашего региона приветствуют вас с открытыми объятиями. Если вам нужна помощь, обратитесь к сотрудникам эвакуационного пункта. Мы готовы оказать вам необходимую поддержку, - сказала председатель Актауского городского Совета матерей Гульзира Есетова.

Представители Совета ветеранов рассказали эвакуированным о важности единства страны.Председатель Актауского городского Совета матерей Гульзира Есетова отметила, что необходимую помощь можно получить от ответственных сотрудников эвакуационного пункта.