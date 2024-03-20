Компания NCOC выдала путевки в санаторий 50 ветеранам Тупкарагана

- Один из вопросов, который поднимают на встречах с населением, - это направление ветеранов района в санаторий. В прошлые годы также сообщалось, что через компанию NCOC пенсионеры отдохнули в санатории. Вот сегодня компания NCOC выдает путевки 50 ветеранам нашего района. Выражаем благодарность компании за то, что она работает рука об руку с властью и народом, и ведет работу по решению социальных проблем нашего района, - сказал глава района Рахат Елтизаров.

- Мы сегодня специально приехали в районный центр и вручаем сертификаты 50 ветеранам. До этого местные жители постоянно получали поддержку со стороны компании, что очень помогает нашим ветеранам. Кроме того, компания NCOC в рамках спонсорского и благотворительного проекта поставляет необходимое оборудование школам и больницам Тупкараганского района. При спонсорской поддержке компании осуществляется строительство общежития на 100 мест и школы искусств на 260 мест в Форт-Шевченко, – рассказал Арман Жанахмет.



В мероприятии принял участие аким района Рахат Елтизаров, который поздравил ветеранов с праздником Амал и поблагодарил компанию NCOC.Председатель Мангистауского областного совета ветеранов Серикбай Тулетов выступил с приветственным словом и поздравил всех с праздником.Путевки в санаторий ветеранам вручил руководитель офиса компании NCOC в Актау Арман Жанахмет, который поблагодарил ветеранов от имени компании.Ветераны, в свою очередь, выразили свою благодарность гостям.В мероприятии приняли участие аким района Рахат Елтизаров, руководитель Актауского городского филиала компании NCOC Арман Жанахмет, председатель Мангистауского областного совета ветеранов Серикбай Тулетов, аким района Талгат Алтынгалиев, координатор по связям с местными государственными органами и общественностью компании NCOC Азат Нуржауов и председатель районного совета ветеранов Куаныш Суеубаев, ветераны, ответственные лица.