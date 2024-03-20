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Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 83

Компания NCOC выдала путевки в санаторий 50 ветеранам Тупкарагана

Сегодня в здании Тупкараганской районной организации ветеранов под эгидой компании NCOC ветеранам района были вручены путевки в санаторий «Шагала», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В мероприятии принял участие аким района Рахат Елтизаров, который поздравил ветеранов с праздником Амал и поблагодарил компанию NCOC.

- Один из вопросов, который поднимают на встречах с населением, - это направление ветеранов района в санаторий. В прошлые годы также сообщалось, что через компанию NCOC пенсионеры отдохнули в санатории. Вот сегодня компания NCOC выдает путевки 50 ветеранам нашего района. Выражаем благодарность компании за то, что она работает рука об руку с властью и народом, и ведет работу по решению социальных проблем нашего района, - сказал глава района Рахат Елтизаров.


Председатель Мангистауского областного совета ветеранов Серикбай Тулетов выступил с приветственным словом и поздравил всех с праздником.

Путевки в санаторий ветеранам вручил руководитель офиса компании NCOC в Актау Арман Жанахмет, который поблагодарил ветеранов от имени компании.

- Мы сегодня специально приехали в районный центр и вручаем сертификаты 50 ветеранам. До этого местные жители постоянно получали поддержку со стороны компании, что очень помогает нашим ветеранам. Кроме того, компания NCOC в рамках спонсорского и благотворительного проекта поставляет необходимое оборудование школам и больницам Тупкараганского района. При спонсорской поддержке компании осуществляется строительство общежития на 100 мест и школы искусств на 260 мест в Форт-Шевченко, – рассказал Арман Жанахмет.

Ветераны, в свою очередь, выразили свою благодарность гостям.

В мероприятии приняли участие аким района Рахат Елтизаров, руководитель Актауского городского филиала компании NCOC Арман Жанахмет, председатель Мангистауского областного совета ветеранов Серикбай Тулетов, аким района Талгат Алтынгалиев, координатор по связям с местными государственными органами и общественностью компании NCOC Азат Нуржауов и председатель районного совета ветеранов Куаныш Суеубаев, ветераны, ответственные лица.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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  • Adai11
 Sembay (Посетители) Сегодня, 10:45
Неге Жетібайдағы ереуілде тұрған жұмысшыларға "Мекеме мен жұмысшы арасындағы ара қатынасқа кірісе алмаймыз"- деп аудан, облыс әкімдері бармай жүр.

Әр ауданның өз заңы, әр әкімнің өз ұстанымы бар ма, сонда?

Әлде әкімдер осындай шараларда жырбаңдап суретке түсу үшін барады ма?
 
 

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