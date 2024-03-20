Компания NCOC выдала путевки в санаторий 50 ветеранам Тупкарагана

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В мероприятии принял участие аким района Рахат Елтизаров, который поздравил ветеранов с праздником Амал и поблагодарил компанию NCOC.
Председатель Мангистауского областного совета ветеранов Серикбай Тулетов выступил с приветственным словом и поздравил всех с праздником.
Путевки в санаторий ветеранам вручил руководитель офиса компании NCOC в Актау Арман Жанахмет, который поблагодарил ветеранов от имени компании.
Ветераны, в свою очередь, выразили свою благодарность гостям.
В мероприятии приняли участие аким района Рахат Елтизаров, руководитель Актауского городского филиала компании NCOC Арман Жанахмет, председатель Мангистауского областного совета ветеранов Серикбай Тулетов, аким района Талгат Алтынгалиев, координатор по связям с местными государственными органами и общественностью компании NCOC Азат Нуржауов и председатель районного совета ветеранов Куаныш Суеубаев, ветераны, ответственные лица.
- Один из вопросов, который поднимают на встречах с населением, - это направление ветеранов района в санаторий. В прошлые годы также сообщалось, что через компанию NCOC пенсионеры отдохнули в санатории. Вот сегодня компания NCOC выдает путевки 50 ветеранам нашего района. Выражаем благодарность компании за то, что она работает рука об руку с властью и народом, и ведет работу по решению социальных проблем нашего района, - сказал глава района Рахат Елтизаров.
Председатель Мангистауского областного совета ветеранов Серикбай Тулетов выступил с приветственным словом и поздравил всех с праздником.
Путевки в санаторий ветеранам вручил руководитель офиса компании NCOC в Актау Арман Жанахмет, который поблагодарил ветеранов от имени компании.
- Мы сегодня специально приехали в районный центр и вручаем сертификаты 50 ветеранам. До этого местные жители постоянно получали поддержку со стороны компании, что очень помогает нашим ветеранам. Кроме того, компания NCOC в рамках спонсорского и благотворительного проекта поставляет необходимое оборудование школам и больницам Тупкараганского района. При спонсорской поддержке компании осуществляется строительство общежития на 100 мест и школы искусств на 260 мест в Форт-Шевченко, – рассказал Арман Жанахмет.
Ветераны, в свою очередь, выразили свою благодарность гостям.
В мероприятии приняли участие аким района Рахат Елтизаров, руководитель Актауского городского филиала компании NCOC Арман Жанахмет, председатель Мангистауского областного совета ветеранов Серикбай Тулетов, аким района Талгат Алтынгалиев, координатор по связям с местными государственными органами и общественностью компании NCOC Азат Нуржауов и председатель районного совета ветеранов Куаныш Суеубаев, ветераны, ответственные лица.
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