Председатель Совета ветеранов села Кызылсай благословил мангистаусцев

Фото центра общественных коммуникаций
Алдаберген Каменов поделился своими мыслями по поводу проходящей политической кампании.
- Каждый гражданин страны должен быть активным, участвовать в выборах и демократически представлять свою позицию. Использование избирательного права - основа построения гражданского общества. Государство будет развиваться, расти и процветать только в том случае, если гражданское общество будет сильным, - сказал он.
Избирательные участки работают с 07:00 до 20:00 по местному времени.
- Каждый гражданин страны должен быть активным, участвовать в выборах и демократически представлять свою позицию. Использование избирательного права - основа построения гражданского общества. Государство будет развиваться, расти и процветать только в том случае, если гражданское общество будет сильным, - сказал он.
Избирательные участки работают с 07:00 до 20:00 по местному времени.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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