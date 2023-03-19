Председатель Совета ветеранов села Кызылсай благословил мангистаусцев

Алдаберген Каменов поделился своими мыслями по поводу проходящей политической кампании.



- Каждый гражданин страны должен быть активным, участвовать в выборах и демократически представлять свою позицию. Использование избирательного права - основа построения гражданского общества. Государство будет развиваться, расти и процветать только в том случае, если гражданское общество будет сильным, - сказал он.



Избирательные участки работают с 07:00 до 20:00 по местному времени.