В Актау 200 детей получили подарки в честь праздника Наурыз

- В рамках декады Наурызнама проходит множество культурных, спортивных мероприятий. Наурыз - общий праздник тюркоязычных народов. Выражаю благодарность общественному фонду «Мейірімді ана», организатору сегодняшнего праздничного мероприятия. Желаю детям крепкого здоровья, счастливого детства. С праздником Наурыз!, - сказал аким города Актау Улугбек Тналиев.

- В целом мероприятие, посвященное празднику Наурыз, прошло в нескольких районах Мангистауской области. Основная цель - дать детям хорошее настроение. Пусть наши дети живут в радости и благополучии, - сказала руководитель общественного фонда «Мейірімді ана» Динара Коктаубай.

На праздничном мероприятии прозвучали песни, аниматоры подарили детям праздничное настроение. Дети играли в национальные игры. В частности, участники играли в асык, перетягивали канат. На мероприятии особым детям были вручены национальные костюмы. В мероприятии принял участие аким города Актау Улугбек Тналиев, который поздравил ребят с праздником Наурыз.Детям были вручены сладости и специальные подарки. Также для детей накрыли праздничный стол. По словам руководителя общественного фонда «Мейірімді ана» Динары Коктаубай, данное мероприятие проводилось и в других районах нашего региона.