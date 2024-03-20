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Опубликовано: Сегодня, 10:29

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В Актау 200 детей получили подарки в честь праздника Наурыз

Организаторами мероприятия общественным фондом «Мейірімді ана» при поддержке акимата города Актау в честь праздника Наурыз были вручены подарки 200 детям. В их числе дети с особыми образовательными потребностями и дети из многодетных и малообеспеченных семей, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
На праздничном мероприятии прозвучали песни, аниматоры подарили детям праздничное настроение. Дети играли в национальные игры. В частности, участники играли в асык, перетягивали канат. На мероприятии особым детям были вручены национальные костюмы. В мероприятии принял участие аким города Актау Улугбек Тналиев, который поздравил ребят с праздником Наурыз.

- В рамках декады Наурызнама проходит множество культурных, спортивных мероприятий. Наурыз - общий праздник тюркоязычных народов. Выражаю благодарность общественному фонду «Мейірімді ана», организатору сегодняшнего праздничного мероприятия. Желаю детям крепкого здоровья, счастливого детства. С праздником Наурыз!, - сказал аким города Актау Улугбек Тналиев.


Детям были вручены сладости и специальные подарки. Также для детей накрыли праздничный стол. По словам руководителя общественного фонда «Мейірімді ана» Динары Коктаубай, данное мероприятие проводилось и в других районах нашего региона.

- В целом мероприятие, посвященное празднику Наурыз, прошло в нескольких районах Мангистауской области. Основная цель - дать детям хорошее настроение. Пусть наши дети живут в радости и благополучии, - сказала руководитель общественного фонда «Мейірімді ана» Динара Коктаубай.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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