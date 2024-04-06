Мангистаусцы собирают гуманитарную помощь пострадавшим от паводков

Гуманитарную помощь по Актау собирают в здании «Молодежного центра» в 6 микрорайоне. Сейчас собрано около 1 тонны продуктов питания, предметов гигиены, постельного белья. Кроме того, есть мешки и лопаты. Контактный номер: +7 (778) 253 94 05 – Нурасыл Нурбергенулы.



Гуманитарная помощь по Жанаозену собирается в здании ТРК «Жанаозен». Сейчас одна «ГАЗель» полностью укомплектована продуктами питания, одеждой, постельными принадлежностями, инструментами. Контактный номер: +7 (701) 133-00-55 (Айдын), +7 (775) 165-48-48 (Серикбай), +7 (701) 424-42-42 (Аскар).



В селах Мунайлинского района также собирают гуманитарную помощь. В настоящее время собрано около 1 тонны продовольствия, одежды. Контактный номер: + 7 (747) 127-07-70 (Омирбай), +7 (775) 270-98-80 (Саламат), +7 (702) 676-75-00 (Даулетбай),+ 7 (700) 612-72-92 (Бауыржан), +7 (702) 517-49-00 (Кундызбай), +7 (775) 171-02-85 (Махтум), село Атамекен +7 (778) 416-28-88 (Отеген), село Мангистау +7 (778) 678-97-57 (Ерлан).



Жители Мангистауского района также начали сбор помощи пострадавшим от наводнения. В помощь принимают нескоропортящиеся продукты питания, одежду, предметы гигиены. Пункт расположен в здании Мангистауского районного филиала партии Amanat. Контактный номер: +7 (705) 739-75-35, +7 (775) 616-01-60.



Гуманитарная помощь по Каракиянскому району собирается перед мечетью «Суюнгара» в селе Жетыбай. Сейчас собрано около 1 тонны продуктов питания, предметов гигиены, постельного белья. Кроме того, имеется 1000 мешков, 250 лопат. Контактный номер: +7 (778) 005-27-60 (Талгат Беккалиұлы), депутат районного маслихата.



Тупкараганский районный молодежный ресурсный центр собирает гуманитарную помощь пострадавшим от паводка регионам. Пункт приема: здание «Молодежный центр». Контактный номер: +7 (702) 230-08-98 (Гуласира Тажбенова), +7 (778) 608-61-65 (Индира Гимуранова).



Гуманитарная помощь в Бейнеу собирается на складе на базе Бейнеуского отделения учреждения «Казавтожол». Контактный номер: +7 (775) 361-93-00 (Нурлан Жарасов).