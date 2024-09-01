Артисты из Мангистау во главе с замакима выступили в Урумчи

По итогам визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику 17-18 октября 2023 года и переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином, 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, сообщает Центр общественных коммуникаций.

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Основная цель года туризма – популяризация Казахстана как туристического направления для граждан КНР, обмен культурным опытом, укрепление взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. По этому случаю были организованы мероприятия в рамках Года казахстанского туризма в Китайской Народной Республике.

В ходе мероприятия выступили заместитель акима области Аббат Урисбаев и секретарь партгруппы управления культуры и туризма Синьцзян-Уйгурского автономного округа Сюй Чжуйцзюнь. На этом торжественном мероприятии, способствующем укреплению дружественных отношений между двумя странами, выступления Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева и Музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жанторина были тепло встречены местной публикой.

В завершение вечера на сцене был поднесен подарок от имени акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая. Аббат Джангирханулы выразил артистам благодарность.