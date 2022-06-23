Нурлан Ногаев поручил акимам городов и районов ускорить работу по организации приютов для бродячих собак и кошек

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В 2021 году на территории области отловлено 12 514 бродячих собак и кошек.



По словам руководителя управления сельского хозяйства Казбека Ташимова, со 2 марта 2022 года, после вступления в силу Закона РК «Об ответственном обращении с животными», на повестке дня области стоит вопрос отлова бродячих собак и кошек, потому что, согласно действующему законодательству, бездомных домашних животных обязали без ущерба (убийства, увечья) отлавливать и передавать в специальные приюты. Однако на сегодняшний день в области нет соответствующей инфраструктуры.



Поэтому в связи с требованием нового закона от 02.03.2022 г. на территории области приостановлены плановые работы по массовому отлову-уничтожению собак и кошек.



Тем не менее, руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 15 названного закона «в случае нападения животных на человека, животных или в иных случаях, угрожающих здоровью, а также общественному порядку и безопасности», по поступившим обращениям, заявлениям ведется работа по отлову бродячих собак.



С начала года по поступившим жалобам граждан отловлено 643 бродячих собаки и кошки.



По этому вопросу глава региона Нурлан Ногаев поручил акимам городов и районов в кратчайшие сроки решить вопрос с организацией приютов для бездомных собак и кошек, при необходимости с привлечением волонтеров и частных инвестиций.



Жители Мангистауской области в случае нападения указанных животных на человека, животных или в иных случаях, угрожающих здоровью, а также общественному порядку и безопасности, могут обратиться с жалобой в акиматы сельских округов по следующим контактным телефонам:



Город Актау: 8 (7292) 50-40-41



Город Жанаозен: 8 (72934) 72-5-56



Бейнеуский район: 8 (72932) 2-25-80



Каракиянский район: 8 (72937) 2-10-21



Мангистауский район: 8(72931) 2-16-18



Мунайлинский район: 8(7292) 30-40-28



Тупкараганский район: 8(72938) 2-21-28

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