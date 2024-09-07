Опубликованы номера телефонов доверия для школьников Мангистау

Дети и молодежь могут обратиться за консультацией или помощью по номеру телефона доверия, передает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.
Для детей и молодежи действует национальная телефонная линия доверия: 150.
Номер телефон доверия по Мангистауской области: +7 (7292) 50-80-88 (анонимно, конфиденциально, круглосуточно).
Помни, обращение за помощью для себя или близкого человека – важный поступок, который может изменить жизнь к лучшему, - обращаются в медучреждении.
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