Опубликованы номера телефонов доверия для школьников Мангистау

Для детей и молодежи действует национальная телефонная линия доверия: 150.

Номер телефон доверия по Мангистауской области: +7 (7292) 50-80-88 (анонимно, конфиденциально, круглосуточно).

Помни, обращение за помощью для себя или близкого человека – важный поступок, который может изменить жизнь к лучшему, - обращаются в медучреждении.