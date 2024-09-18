Здесь тебе помогут! Психологическая помощь подросткам в Актау

В Актауском городском отделе образования рассказали корреспонденту Lada.kz о том, куда школьники могут обратиться за психологической помощью.

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В Казахстане создан единый контакт-центр «111» по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Звонок бесплатный.

По данным отдела образования, в Актау также открылся областной психологический центр, который принимает звонки круглосуточно.

Номер телефона: +7 (775) 146-82-34.

Адрес: Актау, 4 микрорайон, здание №8.

Кроме того, учащиеся могут обратиться за помощью к школьному психологу. Подробнее об этом читайте в материале Lada.kz.