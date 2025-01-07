Вниманию родителей! В Актау 7 января проводится прием документов в новые школы

В областном центре 7 января продолжается прием документов для желающих поступить в новые школы, построенные в 17, 19 и 33 микрорайонах. Об этом сообщили в Актауском городском отделе образования.

Фото жителей 17 микрорайона

В отеле образования города сообщили, что сегодня, 7 января, продолжается прием документов для учащихся в новые школы, расположенные в 17, 19 и 33 микрорайонах города.

Для подачи документов просим вас обратиться в администрацию выбранной школы. Первоочередное внимание уделяется ученикам, проживающим в этих микрорайонах, - сообщили в ведомстве.

Напомним, стартовал прием документов для учащихся, желающих поступить в новые школы, построенные в 17, 19 и 33 микрорайонах вчера, 6 января. В отделе образования подчеркнули, что на сегодняшний день на стадии завершения процедуры ввода объектов в эксплуатацию. Классов с русским языком обучения в новой школе Актау не будет.