Школа №33 в Актау начинает работу с 13 января

Актауским городской отдел образования предупреждает родителей, подавших заявление на поступление в новую школу №33 в 33 микрорайоне, о начале занятий.

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Уроки по расписанию начнутся завтра, 13 января.

Вниманию родителей! Сообщаем, что с 13 января текущего года начнет свою работу школа № 33, расположенная в 33 микрорайоне. В связи с этим, просим родителей, подавших заявление о переводе, с завтрашнего дня отправлять детей в данную школу, - говорится в сообщении.

Также в отделе образования порекомендовали следить за расписанием открытия школ №№31 и 32, информация о которых будет опубликована позже.

Кроме того, дополнительно будет сообщено время открытия школ № 31 в 17 микрорайоне и № 32 в 19 микрорайоне, - говорят в отделе.

Напомним, в областном центре объявили прием документов для желающих поступить в новые школы, построенные в 17, 19 и 33 микрорайонах. Также стало известно, что классов с русским языком обучения в школе №31 в 17 микрорайоне не будет. Позже власти передумали и объявили об открытии русских классов, однако родители столкнулись с трудностями при подаче документов.