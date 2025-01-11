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11.01.2025, 17:19

«Переиграли ситуацию»: выяснились подробности открытия классов с русским языком обучения в Актау

Образование 0 3 107 Сергей Кораблев

История с открытием классов с русским языком обучения в новой школе №31 в 17 микрорайоне не утихает. Родители школьников заявляют, что чиновники и руководство учебного заведения их обманули. К тому же, у людей возникли сложности при записи на прием к акиму. В ситуации снова разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото жителей 17 микрорайона
Фото жителей 17 микрорайона

Через редакцию Lada.kz в обращении к Нурдаулету Килыбаю родители школьников просят обратить внимание, как чиновники и руководство школы переиграли ситуацию с открытием классов с русским языком обучения. 

У нас в чате 5 января объявили о подписании табелей. Учителя собрались писать заявление о переводе. Собрали в срочном порядке родителей. На следующий же день, 6 января, выясняется, что классов с русским языком обучения не будет. Что за абсурд?, - восклицают жители 17 микрорайона.

Сообщения из мессенджера родителей школьников.

В понедельник, 6 января, педагоги, преподающие на русском языке, с утра подписывали табели, а к обеду «как снег на голову» они узнают, что классов не откроют. 

Родители школьников категорически отрицают факт нехватки кадров, о чем заявили ранее в городском отделе образования. Учителей, по их словам, достаточно.

Ко всему этому жители 17 микрорайона, чьи дети остались без возможности обучаться на русском языке в новой школе, заявляют, что график о приеме граждан на 2025 год на сайте акимата еще не опубликован. Дозвониться до приемной им удалось в конце недели, 10 января, где им сообщили, что по вопросу приема главы региона необходимо писать обращение через сервис «eOtinish». 

Люди возмутились тем, что ни на контрольно-пропускном пункте, ни в приемной, ни по телефону записаться не представляется возможным.

Родители школьников надеются, что чиновники рассмотрят альтернативные варианты для более чем 200 детей, проживающих в 17 микрорайоне и обучающихся в русских классах, чтоб они посещали школу по месту прописки, а не в других микрорайонах.

Они сослались на положение пилотного национального проекта «Комфортная школа», по которой строилась и школа №31 в 17 микрорайоне. В положении четко прописано, что должны быть открыты кабинеты по предметам казахский, русский и английский. Это было изначально указано и на сайте самого учебного заведения.

На законодательном уровне русский язык имеет статус языка межнационального общения. Он является родным языком для различных народов, проживающих в нашей стране. Конституция Казахстана допускает употребление русского языка в официальных ситуациях наравне с государственным языком, - говорят родители.

Напомним, ранее родителям школьников обещали открыть начальные классы с русским языком обучения в новом учебном заведении №31 в 17 микрорайоне. Корреспондент Lada.kz выяснял, почему таких классов не будет.

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