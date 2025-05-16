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16.05.2025, 11:08

Адвокат из Актау прокомментировал запреты властей на проведение банкетов для выпускников

Образование 0 4 624 Сергей Кораблев

В регионе местные власти ввели ряд ограничений на проведение мероприятий, связанных с празднованием Последнего звонка в школах. Как сохранить праздничную атмосферу и при этом не нарушить закон, рассказал партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova», адвокат Айбек Суюндуков, сообщает Lada.kz

Фото: tengrinews.kz
Фото: tengrinews.kz

Местные органы власти вправе вводить определенные ограничения в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, особенно в отношении несовершеннолетних. Однако такие меры должны быть обоснованы, соответствовать закону и не нарушать конституционные права граждан.

Адвокат рассмотрел этот вопрос с позиции Конституции и Гражданского кодекса РК.

Прежде чем что-то «запрещать», нужно понимать, что выпускник 11 класса — это гражданин РК, достигший 16-17 летнего возраста, на которого распространяется Конституция, в частности, права и свободы человека, закрепленные в ней. Не забываем, что в соответствии с 14 статьей Конституции все равны перед законом, и никто не может подвергаться дискриминации по признаку социального статуса, включая статус выпускника школы, - объясняет Айбек Суюндиков.

Кроме того, статья 21 Конституции устанавливает право свободного передвижения по территории страны. 

Вместе с тем, ребенком в Казахстане считается лицо, не достигшее 18-летнего возврата (совершеннолетия) — статья 1 Закона «О правах ребенка». Согласно статье 22 Гражданского кодекса:

  • несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с согласия их законных представителей. Форма такого согласия должна соответствовать форме, которая установлена законодательством для сделки, совершаемой несовершеннолетним;
  • несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами и созданными ими объектами права интеллектуальной собственности, а также совершать мелкие бытовые сделки.

Кроме того, необходимо понимать, что в силу статьи 380 ГК граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Существуют и запреты

Так, в статье 36 Закона «О правах ребенка» в целях защиты ребенка от отрицательного воздействия социальной среды установлен запрет нахождения ребенка, а равно допуск его без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения в ночное время (с 22:00 до 06:00), с одновременным запретом нахождения ребенка без сопровождения законных представителей вне жилища (с 23:00 до 06:00). За нарушение указанной статьи, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 132 КоАП РК допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей в ночное время (с 22:00 до 06:00) влечет административную ответственность в виде штрафа. 

Протокол об административном правонарушении может быть составлен как на физических лиц (законных представителей несовершеннолетнего), так и на индивидуальных предпринимателей или юридических лиц (являющихся собственниками развлекательного заведения), - говорит адвокат.

За совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 132 КоАП размер штрафа варьируется от 10 до 50 МРП. В случае повторного совершения указанного правонарушения размеры штрафов увеличиваются, а в отдельных случаях предусматривается дополнительный вид административной ответственности в виде приостановления деятельности или отдельных видов деятельности.

Кто может быть законным представителем несовершеннолетнего?

Статья 36 Закона «О правах ребенка» предусматривает возможность нахождения ребенка, а равно допуск его с сопровождением законных представителей в развлекательные заведения в ночное время. Подпункт 12 пункта 1 статьи 1 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» дает толкование законному представителю ребенка. Ими являются родители (родитель), усыновители (удочерители), опекун или попечитель, приемный родитель (приемные родители), патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка.

Таким образом, выпускники и их родители (с учетом соблюдения вышеназванных ограничений) имеют право:

  • на организацию мероприятий (в том числе «выпускных баллов»), которые как правило, проходят в увеселительных заведениях;
  • на свободное передвижение (в том числе путем заключения договоров аренды транспортных средств с экипажем), принимая во внимание отсутствие (ввиду возраста) у выпускников водительского удостоверения, если это не нарушает общественный порядок и безопасность;
  • разрешается совершать экскурсии как в черте города, так и за ее пределами, посещать загородные оздоровительные заведения.

При этом, каких-либо разрешительных документов со стороны администрации общеобразовательных школ, местной полицейской службы, выпускникам и их законным представителям получать – не требуется. 

Во время экскурсий также не требуется участие врачей и инспекторов полиции. 

Разрешая самостоятельные поездки выпускников на арендованном транспорте, включая автобусы и легковые автомобили с водителем, необходимо учитывать, что любой транспорт является источником повышенной опасности. Поэтому усиленная работа сотрудников полиции в эти дни направлена на снижение возможных рисков и обеспечение безопасности самих выпускников, - подчеркнул Айбек Суюндуков.

Напомним, ранее был опубликован полный список запретов при проведении Последнего звонка в Мангистау.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Сколько раз уже говорилось и писалось, что Конституция не работает для обычных граждан.
16.05.2025, 10:40
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