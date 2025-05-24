Пять школ Мангистауской области вошли в топ-100 лучших учебных заведений Казахстана

Министерство просвещения Республики Казахстан опубликовало список 100 лучших школ страны по итогам 2024-2025 учебного года. В престижный рейтинг вошли сразу пять учебных заведений из Мангистауской области, подтвердивших высокий уровень качества образования и профессионализма педагогического состава, сообщает Lada.kz .

Фото управления образования Мангистауской области

По данным управления образования Мангистауской области, среди лучших – лицей №7 имени Н. Марабаева и IT-лицей в Актау, школа-гимназия №5 в Жанаозене, школа-лицей села Акшукур Тупкараганского района и Кызылтобинский лицей Мунайлинского района.

Как сообщили в ведомстве, при формировании рейтинга учитывались комплексные показатели: уровень обученности и успеваемости, достижения учеников на республиканских и международных олимпиадах, квалификация и опыт педагогов, внедрение инклюзивного образования, а также эффективность воспитательной и внеклассной работы.

Вхождение пяти наших школ в топ-100 – это результат системной работы педагогов, руководителей образовательных организаций и, конечно, самих учеников. Мы и впредь будем поддерживать инициативы, направленные на повышение качества образования в регионе, - отметили в управлении.

Подобный рейтинг министерство просвещения РК формирует ежегодно, чтобы выделить передовой опыт и поощрить школы, демонстрирующие высокие результаты. В управлении образования надеются, что достижения лучших школ станут примером и стимулом для других учебных заведений региона.

Напомним, вчера в школах региона прозвенел Последний звонок.