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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:55

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Новые автобусы запустят из Актау в пригород

Автопарк маршрута №105 планируют обновить до конца мая, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Адайбек Калиев на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Фото из архива Lada.kz
Местный индивидуальный предприниматель Руслан Ахметнабиев намерен за счёт собственных средств приобрести 12 автобусов марки «Isuzu» для автопарка маршрута №105, курсирующий из Мунайлинского района в Актау.

Планы реализуются в рамках комплексной программы развития автобусных перевозок. Автобусы будут доставлены в областной центр до конца мая 2022 года.

Также планируется поэтапное обновление автобусов, курсирующих в Жанаозене и прилегающих к нему сёлах. В этом году конкурс на перевозки пятью автобусами в селе Рахат выиграло ТОО «Aktau Bus». Эта же компания намерена получить остальные маршруты пригорода и обслуживать их на новых автобусах.

В целом на субсидирование городского общественного транспорта Жанаозена выделено 100 миллионов тенге.

Пополнение автобусного парка запланировано и в Актау. ТОО «Пассажир-Актау» с использованием лизинговой программы в 2022 году планирует приобрести 16 новых автобусов. Это отечественный автобус марки «Yutong ZK 6116hg». На финансирование проекта за счёт средств местного бюджета выделено 166 400 000 тенге с первоначальным 20-процентным взносом.

Новые автобусы запустят из Актау в пригород


- В настоящее время подписан договор финансового лизинга между ТОО «QazTehna», АО СПК «Каспий», а также АО «Фонд развития промышленности» и акиматом города Актау. Автобусы будут доставлены в областной центр в сентябре 2022 года. После прибытия этих автобусов уровень обновления автобусных парков города Актау достигнет 100 процентов, - сообщил спикер.


В настоящее время во всех автобусах в Актау установлены видеокамеры, в Мунайлинском районе видеокамерами охвачено 40 процентов общественного транспорта.

- В целях усиления контроля и надзора на общественном транспорте все внутригородские маршрутные и межрайонные автобусы (№105 Актау-Баскудук-Мангистау, №107 Актау-Баскудук-Актау, Актау-Кызылтобе-2-Актау, Актау-Батыр-Актау, №103 Актау-Кызылтобе-Актау, автобусы №104 Актау-Атамекен-Актау) обеспечены GPS-трекерами. Все необходимые данные, такие как местоположение, интервал и скорость движения автобусов, отслеживаются через интернет из Единого центра, - дополнил Адайбек Калиев.



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