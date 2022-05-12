Республиканский фестиваль «Yessenov Fest – 2022» пройдёт в Актау

В рамках фестиваля пройдут соревнования по семи видам спорта, включая футбол 5х5, стритбол 3х3, волейбол 6х6. Свои силы участники также попробуют в большом теннисе, казак куреси, в шахматах. В программе ещё бег на 10 километров.Планируется, что в нём примут участие более 1000 человек.Кроме того, в рамках фестиваля пройдут дебаты, предметные олимпиады, будут продемонстрированы стартап-проекты, а под занавес мероприятия состоятся церемония награждения победителей и призёров конкурса молодёжного творчества и гала-концерт с участием звёзд эстрады на берегу моря.- Перед зрителями выступят такие певцы и коллективы, как Qanay, Californiya, Бауыржан Ретбаев. Ожидается, что на гала-концерте соберутся 15-20 тысяч зрителей, - сказал Берик Ахметов.