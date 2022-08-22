В Актау выберут участницу на конкурс «Мисс Казахстан-2022»

- Конкурсантки не только демонстрируют свои творческие таланты, они активно участвуют в благотворительных проектах, тем самым являются примером для молодежи нашей страны. Собственно, это одна из целей конкурса. Это также продвижение идей социальной направленности, демонстрация национальной одежды, создание и пропаганда современного образа современной казахстанской девушки, сочетающей в себе внешнюю привлекательность, ум и доброту, - отметила Айжан Сисеналиева.

- Мы ожидаем отбора в проект тех красавиц, которые не только внешне, но и внутренне гармонично вписываются в национальный колорит, - подчеркнул Серик Сариев.



Прежде чем побороться за звание самой красивой девушки Казахстана, следует выиграть этот титул на уровне региона, делится спикер.С ее слов, сейчас в каждом регионе страны есть представительства конкурса, победители областного тура от имени своего региона ежегодно принимают участие в национальном финале конкурса.По ее словам, принять участие в областном этапе конкурса «Мисс Актау» могут девушки, у которых есть гражданство РК, им должно быть не меньше 17 и не больше 25 лет. Не примут к участию в конкурсе замужних жительниц региона и чей рост ниже 165 см.Участвующий в брифинге руководитель ансамбля танца «Жорга» Серик Сариев добавил, что этот конкурс - школа, которая многому учит и остается в памяти навсегда.Отметим, что конкурс «Мисс Казахстан» является единственным обладателем на территории страны эксклюзивных лицензий крупнейших мировых конкурсов «Мисс Вселенная» (США), «Мисс мира» (Великобритания). Ежегодное представление страны на этих грандиозных площадках приносит огромный положительный эффект, способствует повышению узнаваемости Казахстана на международной арене и повышению заинтересованности иностранных туристов в нашем туристическом направлении.Отбор состоится 30 августа в 12.00 в ресторане «El Divino», расположенном на микрорайоне «Шыгыс-1».