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Опубликовано: Сегодня, 11:37

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В Жанаозене проводятся работы по уборке территорий

Власти проверили санитарное состояние сельских населенных пунктов, прилегающих к Жанаозену, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Очищено около 40 улиц микрорайона «Жулдыз» села Кендерли.

Уборкой улиц сел Кызылсай и Тенге в общем занимались 15 дворников.

Из микрорайонов «Мерей» и «Аксу» села Рахат автотранспортом КамАЗ организовано шесть рейсов для вывоза твёрдых бытовых отходов. Ещё три рейса выполнено из других участков села. В санитарной очистке были задействованы шесть рабочих.

В работе по санитарной очистке и вывозу твердых бытовых отходов в Жанаозене предприятием «Компания строй инвест-2020» задействовано 311 рабочих и 15 единиц специальной автотехники.

Рабочие расчистили проезжую часть в микрорайонах «Шугыла», «Коктем», «Оркен», «Арай-1» по проспекту Н.Марабаева и парках города. Кроме того, ими перевезены твердые бытовые отходы. Работы по уборке территорий продолжаются.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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