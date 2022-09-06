В Жанаозене проводятся работы по уборке территорий

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Очищено около 40 улиц микрорайона «Жулдыз» села Кендерли.



Уборкой улиц сел Кызылсай и Тенге в общем занимались 15 дворников.



Из микрорайонов «Мерей» и «Аксу» села Рахат автотранспортом КамАЗ организовано шесть рейсов для вывоза твёрдых бытовых отходов. Ещё три рейса выполнено из других участков села. В санитарной очистке были задействованы шесть рабочих.



В работе по санитарной очистке и вывозу твердых бытовых отходов в Жанаозене предприятием «Компания строй инвест-2020» задействовано 311 рабочих и 15 единиц специальной автотехники.



Рабочие расчистили проезжую часть в микрорайонах «Шугыла», «Коктем», «Оркен», «Арай-1» по проспекту Н.Марабаева и парках города. Кроме того, ими перевезены твердые бытовые отходы. Работы по уборке территорий продолжаются.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.