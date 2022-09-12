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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:31

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Увеличилось количество онлайн-услуг

Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила новый сервис для получения результатов по 45 государственным услугам при помощи SMS-сообщений. Теперь жителям нет необходимости посещать ЦОН во второй раз за готовым результатом, сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Сервис реализован по госуслугам по линиям социальных выплат, земельных отношений, выдачи разрешительных документов трудовым иммигрантам, дошкольным организациям, выдачи актов гражданского состояния.

Среди вошедших в перечень такие госуслуги, как назначение социальных выплат по рождению ребенка и уходу за ним, постановка на очередь детей в дошкольные учреждения, назначения пособий по утере кормильца, получение или продление разрешений трудовым иммигрантам и даже присвоение спортивных званий.

- Раньше клиент по этим услугам приходил в ЦОН, подавал заявку на оформление и получал бумажную расписку, когда необходимо прийти за готовым результатом. Затем он приходил снова, чтобы забрать справку или документ. С нашим новым сервисом второй раз идти в ЦОН не нужно – клиенту просто придет SMS-сообщение со ссылкой, пройдя по которой можно скачать готовый документ и распечатать его при необходимости. Это экономит время клиентам, - пояснил заместитель председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Канат Дыбыспаев.

С полным списком государственных услуг, доступных по новому сервису, можно ознакомиться на официальном сайте госкорпорации.



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