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Опубликовано: Сегодня, 12:04

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В Мунайлинском районе состоялось заседание депутатской фракции партии «AMANAT»

В Мунайлинском районном маслихате состоялось заседание депутатской фракции партии «AMANAT», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото пресс-службы ведомства
В заседании фракции приняли участие исполнительный секретарь районного филиала партии Аблайхан Ахмедов, руководитель фракции Жанар Байназарова, заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев и члены фракции.

С докладом о ходе выполнения мероприятий «Дорожной карты» предвыборной программы Мунайлинского районного филиала партии «AMANAT» за девять месяцев 2022 года выступил заместитель акима района Нурхан Мустафаев.

Он отчитался о проделанной работе по социальным, экономическим направлениям, здравоохранению, образованию и другим сферам, в том числе трудоустройству за счет молодежной практики и социальной работы, установке спортивных и детских игровых площадок в селах, сельских округах, проведению специальных курсов по развитию цифровой грамотности педагогов.

- Через проект «С дипломом в село» документы были приняты в апреле, 15 учителям русского языка и литературы были предложены меры социальной поддержки. В Баскудыке установлены две детские игровых площадки, в Кызылтобе введена в эксплуатацию одна детская игровая площадка. Ведется строительство еще одной, до конца года будет полностью установлена. В Батыре ведется строительство одной детской игровой площадки. В селе Атамекен возводятся две игровые площадки. В селе Мангистау введены в эксплуатацию одна детская игровая и одна спортивная площадки, строится дополнительная, - сообщил заместитель акима района.

На повестке дня заседания фракции было рассмотрено около 30 вопросов.



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